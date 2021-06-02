Якутия попросила Минвосток поддержать строительство домов в Нерюнгри

"Благодаря именно этому проекту сейчас и другие проекты на территории района, в том числе и малых угольных разрезов, в том числе Эльгинский угольный проект уже заиграли по-другому. Сейчас активно идет развитие города Нерюнги. И впервые, мы сегодня перед Юрием Петровичем поставили такой вопрос-просьбу поддержать нас уже в рамках строительства жилья для города Нерюнгри, причем это не один или два дома, это целый квартал", - отметил глава региона.