Якутия попросила Минвосток поддержать строительство домов в Нерюнгри
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Региональные власти обратились в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики с просьбой поддержать проект строительства жилого квартала в городе Нерюнгри на территории опережающего развития "Южная Якутия", сообщил глава республики Айсен Николаев по итогам совещания вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева в Якутске.
По словам Николаева, создание ТОР "Южная Якутия" спас город Нерюнгри и в целом Нерюнгринский район.
"Благодаря именно этому проекту сейчас и другие проекты на территории района, в том числе и малых угольных разрезов, в том числе Эльгинский угольный проект уже заиграли по-другому. Сейчас активно идет развитие города Нерюнги. И впервые, мы сегодня перед Юрием Петровичем поставили такой вопрос-просьбу поддержать нас уже в рамках строительства жилья для города Нерюнгри, причем это не один или два дома, это целый квартал", - отметил глава региона.
"Мы очень надеемся, что министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках "Единой субсидии" данный проект рассмотрит и поддержит", - добавил он.
Ранее сообщалось, что развитие преференциальных режимов в Якутии приносит пользу жителям региона.