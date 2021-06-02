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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210602/yakutiya-1735201343.html
Якутия попросила Минвосток поддержать строительство домов в Нерюнгри
Якутия попросила Минвосток поддержать строительство домов в Нерюнгри - РИА Новости, 02.06.2021
Якутия попросила Минвосток поддержать строительство домов в Нерюнгри
Региональные власти обратились в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики с просьбой поддержать проект строительства жилого квартала в городе... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T10:09
2021-06-02T10:09
республика саха (якутия)
россия
республика саха (якутия)
дальний восток
айсен николаев
арктика
нерюнгри
экономика
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ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Региональные власти обратились в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики с просьбой поддержать проект строительства жилого квартала в городе Нерюнгри на территории опережающего развития "Южная Якутия", сообщил глава республики Айсен Николаев по итогам совещания вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева в Якутске.По словам Николаева, создание ТОР "Южная Якутия" спас город Нерюнгри и в целом Нерюнгринский район."Мы очень надеемся, что министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках "Единой субсидии" данный проект рассмотрит и поддержит", - добавил он.Ранее сообщалось, что развитие преференциальных режимов в Якутии приносит пользу жителям региона.
https://ria.ru/20210602/yakutiya-1735196190.html
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россия, республика саха (якутия), дальний восток, айсен николаев, арктика, нерюнгри, экономика

Якутия попросила Минвосток поддержать строительство домов в Нерюнгри

10:09 02.06.2021
 
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Региональные власти обратились в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики с просьбой поддержать проект строительства жилого квартала в городе Нерюнгри на территории опережающего развития "Южная Якутия", сообщил глава республики Айсен Николаев по итогам совещания вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева в Якутске.
По словам Николаева, создание ТОР "Южная Якутия" спас город Нерюнгри и в целом Нерюнгринский район.
"Благодаря именно этому проекту сейчас и другие проекты на территории района, в том числе и малых угольных разрезов, в том числе Эльгинский угольный проект уже заиграли по-другому. Сейчас активно идет развитие города Нерюнги. И впервые, мы сегодня перед Юрием Петровичем поставили такой вопрос-просьбу поддержать нас уже в рамках строительства жилья для города Нерюнгри, причем это не один или два дома, это целый квартал", - отметил глава региона.
"Мы очень надеемся, что министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках "Единой субсидии" данный проект рассмотрит и поддержит", - добавил он.
Ранее сообщалось, что развитие преференциальных режимов в Якутии приносит пользу жителям региона.
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
09:33Республика Саха (Якутия)
Особый льготный режим для резидентов ТОР приносит пользу жителям Якутии
 
Республика Саха (Якутия)РоссияРеспублика Саха (Якутия)Дальний ВостокАйсен НиколаевАрктикаНерюнгриЭкономика
 
 
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