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При взрыве газа в Вологодской области пострадали пятеро детей

При взрыве газа в Вологодской области пострадали пятеро детей - РИА Новости, 02.06.2021

При взрыве газа в Вологодской области пострадали пятеро детей

В Вологодской области в неиспользуемом дачном доме взорвался газовый баллон, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T07:27

2021-06-02T07:27

2021-06-02T09:04

вологодская область

происшествия

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Вологодской области в неиспользуемом дачном доме взорвался газовый баллон, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Инцидент произошел на территории СНТ "Урожайный" в городе Сокол "в результате детской шалости". Взрыв привел к пожару, его ликвидировали на площади 28 квадратных метров.По словам источника, пострадавшим от 13 до 16 лет, всех госпитализировали. Один находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии легкой и средней степени тяжести.

https://ria.ru/20210601/gaz-1735100258.html

вологодская область

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2021

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вологодская область, происшествия