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При взрыве газа в Вологодской области пострадали пятеро детей
При взрыве газа в Вологодской области пострадали пятеро детей - РИА Новости, 02.06.2021
При взрыве газа в Вологодской области пострадали пятеро детей
В Вологодской области в неиспользуемом дачном доме взорвался газовый баллон, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T07:27
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вологодская область
происшествия
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Вологодской области в неиспользуемом дачном доме взорвался газовый баллон, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Инцидент произошел на территории СНТ "Урожайный" в городе Сокол "в результате детской шалости". Взрыв привел к пожару, его ликвидировали на площади 28 квадратных метров.По словам источника, пострадавшим от 13 до 16 лет, всех госпитализировали. Один находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии легкой и средней степени тяжести.
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вологодская область, происшествия

При взрыве газа в Вологодской области пострадали пятеро детей

07:27 02.06.2021 (обновлено: 09:04 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Вологодской области в неиспользуемом дачном доме взорвался газовый баллон, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Пострадали пять детей", — добавил собеседник агентства.

Инцидент произошел на территории СНТ "Урожайный" в городе Сокол "в результате детской шалости". Взрыв привел к пожару, его ликвидировали на площади 28 квадратных метров.
По словам источника, пострадавшим от 13 до 16 лет, всех госпитализировали. Один находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии легкой и средней степени тяжести.
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