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В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена
В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 02.06.2021
В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на вопрос о подготовке совместного заявления президентов России и США по итогам предстоящего саммита в Женеве заявил, что не готов РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:49
2021-06-02T09:49
2021-06-02T10:10
россия
сергей рябков
джо байден
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на вопрос о подготовке совместного заявления президентов России и США по итогам предстоящего саммита в Женеве заявил, что не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита, но многие идеи находятся в работе."Формат не согласован, многое не согласовано", - добавил дипломат, отвечая на вопрос, кто от министерства иностранных дел поедет в Женеву на саммит Россия-США.Саммит РФ-США запланирован на 16 июня в Женеве. Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что американский лидер Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.
https://ria.ru/20210525/diplomatiya-1733874872.html
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россия, сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша, политика