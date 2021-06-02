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В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена

В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 02.06.2021

В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на вопрос о подготовке совместного заявления президентов России и США по итогам предстоящего саммита в Женеве заявил, что не готов РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T09:49

2021-06-02T09:49

2021-06-02T10:10

россия

сергей рябков

джо байден

владимир путин

сша

политика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на вопрос о подготовке совместного заявления президентов России и США по итогам предстоящего саммита в Женеве заявил, что не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита, но многие идеи находятся в работе."Формат не согласован, многое не согласовано", - добавил дипломат, отвечая на вопрос, кто от министерства иностранных дел поедет в Женеву на саммит Россия-США.Саммит РФ-США запланирован на 16 июня в Женеве. Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что американский лидер Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.

https://ria.ru/20210525/diplomatiya-1733874872.html

россия

сша

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россия, сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша, политика