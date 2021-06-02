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В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена
В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 02.06.2021
В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на вопрос о подготовке совместного заявления президентов России и США по итогам предстоящего саммита в Женеве заявил, что не готов РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:49
2021-06-02T10:10
россия
сергей рябков
джо байден
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на вопрос о подготовке совместного заявления президентов России и США по итогам предстоящего саммита в Женеве заявил, что не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита, но многие идеи находятся в работе."Формат не согласован, многое не согласовано", - добавил дипломат, отвечая на вопрос, кто от министерства иностранных дел поедет в Женеву на саммит Россия-США.Саммит РФ-США запланирован на 16 июня в Женеве. Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что американский лидер Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.
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россия, сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша, политика

В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена

09:49 02.06.2021 (обновлено: 10:10 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на вопрос о подготовке совместного заявления президентов России и США по итогам предстоящего саммита в Женеве заявил, что не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита, но многие идеи находятся в работе.
"Я не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита. Многие идеи есть, все в работе, пока преждевременно говорить о чем-либо конкретном", - сказал Рябков журналистам.
"Формат не согласован, многое не согласовано", - добавил дипломат, отвечая на вопрос, кто от министерства иностранных дел поедет в Женеву на саммит Россия-США.
Саммит РФ-США запланирован на 16 июня в Женеве. Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что американский лидер Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.
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