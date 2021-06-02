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NI предсказал ядерную войну России и США при малейшем столкновении
NI предсказал ядерную войну России и США при малейшем столкновении - РИА Новости, 02.06.2021
NI предсказал ядерную войну России и США при малейшем столкновении
Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоится в удачное время, так как Москва и Вашингтон стоят на пороге новой... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T10:09
2021-06-02T10:09
россия
джо байден
владимир путин
китай
сша
безопасность
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоится в удачное время, так как Москва и Вашингтон стоят на пороге новой ядерной гонки, пишет The National Interest.Как считают авторы статьи, поводом для ядерного конфликта между США, Россией и Китаем может стать даже непреднамеренное столкновение между странами. Поэтому Владимиру Путину и Джо Байдену проще договорится о новой сделке по стратегическим ядерным вооружениям, опираясь на предыдущие договоренности. Однако небольших шагов будет недостаточно, чтобы обратить вспять дестабилизирующие тенденции, которые развернулись за последнюю четверть века. Как отмечают, в свою очередь, аналитики, Москва, в отличие от Пекина, должна вызывать у Вашингтона большую озабоченность по "ядерному вопросу", так как Китаю еще долго придется наращивать арсенал, чтобы догнать США. При этом Белый дом и Кремль уже доказали способность выполнять взаимные договоренности, поэтому прогнозируемая выгода в случае их успеха будет гораздо больше.В первую очередь администрация Джо Байдена должна выступить с предложением об ограничении количества ядерного оружия в обеих странах с помощью эффективных проверок, пишет NI. "Россия и США обладают примерно 3500–4500 единицами такого оружия и могут поддерживать примерный в случае договоренности", — добавили авторы материала, подчеркнув, что ежегодные отчеты о проведенных испытаниях и обмен примерными планами по развитию на предстоящее десятилетие помогут предвидеть вектор развития ядерных программ. Первая личная встреча президентов Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
https://ria.ru/20210531/diplomatiya-1734982966.html
россия
китай
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россия, джо байден, владимир путин, китай, сша, безопасность

NI предсказал ядерную войну России и США при малейшем столкновении

10:09 02.06.2021
 
© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Depositphotos / curraheeshutter
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоится в удачное время, так как Москва и Вашингтон стоят на пороге новой ядерной гонки, пишет The National Interest.
Как считают авторы статьи, поводом для ядерного конфликта между США, Россией и Китаем может стать даже непреднамеренное столкновение между странами. Поэтому Владимиру Путину и Джо Байдену проще договорится о новой сделке по стратегическим ядерным вооружениям, опираясь на предыдущие договоренности. Однако небольших шагов будет недостаточно, чтобы обратить вспять дестабилизирующие тенденции, которые развернулись за последнюю четверть века.
Как отмечают, в свою очередь, аналитики, Москва, в отличие от Пекина, должна вызывать у Вашингтона большую озабоченность по "ядерному вопросу", так как Китаю еще долго придется наращивать арсенал, чтобы догнать США. При этом Белый дом и Кремль уже доказали способность выполнять взаимные договоренности, поэтому прогнозируемая выгода в случае их успеха будет гораздо больше.
В первую очередь администрация Джо Байдена должна выступить с предложением об ограничении количества ядерного оружия в обеих странах с помощью эффективных проверок, пишет NI. "Россия и США обладают примерно 3500–4500 единицами такого оружия и могут поддерживать примерный в случае договоренности", — добавили авторы материала, подчеркнув, что ежегодные отчеты о проведенных испытаниях и обмен примерными планами по развитию на предстоящее десятилетие помогут предвидеть вектор развития ядерных программ.
Первая личная встреча президентов Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
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РоссияДжо БайденВладимир ПутинКитайСШАБезопасность
 
 
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