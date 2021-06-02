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Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах

Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах - РИА Новости, 02.06.2021

Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах

Израильские военные уничтожили наблюдательный пункт сирийской армии на Голанских высотах, сообщил в Twitter представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T01:44

2021-06-02T01:44

2021-06-02T09:28

голанские высоты

совет безопасности оон

сирия

сша

израиль

в мире

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ИЕРУСАЛИМ, 2 июн — РИА Новости. Израильские военные уничтожили наблюдательный пункт сирийской армии на Голанских высотах, сообщил в Twitter представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.Израиль оккупировал большую часть территории Голанских высот во время шестидневной войны с Сирией в 1967 году. В 1981-м Тель-Авив провозгласил этот регион частью своей территории, однако Совбез ООН не признал это решение.В 2019 году США стали единственным государством, признавшим суверенитет Израиля над оккупированными территориями Голан.

https://ria.ru/20200227/1565284275.html

голанские высоты

сирия

сша

израиль

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голанские высоты, совет безопасности оон, сирия, сша, израиль, в мире