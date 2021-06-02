Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:44 02.06.2021 (обновлено: 09:28 02.06.2021)
© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие во время операции по поиску палестинских боевиков в деревне Акраба недалеко от города Наблус
© AP Photo / Majdi Mohammed
ИЕРУСАЛИМ, 2 июн — РИА Новости. Израильские военные уничтожили наблюдательный пункт сирийской армии на Голанских высотах, сообщил в Twitter представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.
"Силы израильской армии штурмовали сирийский наблюдательный пункт и взорвали его с помощью взрывных устройств. Армия Израиля не потерпит никаких попыток нарушить суверенитет Государства Израиль и продолжит работу по обеспечению безопасности своих граждан", — говорится в заявлении Эдри.
Израиль оккупировал большую часть территории Голанских высот во время шестидневной войны с Сирией в 1967 году. В 1981-м Тель-Авив провозгласил этот регион частью своей территории, однако Совбез ООН не признал это решение.
لقد قامت قوات جيش الدفاع باقتحام نقطة المراقبة السورية وتفجيرها بواسطة أجهزة تفجيرية.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 1, 2021
جيش الدفاع لن يتسامح مع أي محاولة لانتهاك سيادة دولة #إسرائيل وسيواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن مواطنيها pic.twitter.com/2jaizq7dkD
В 2019 году США стали единственным государством, признавшим суверенитет Израиля над оккупированными территориями Голан.
27 февраля 2020, 15:44СМИ: израильский беспилотник нанес удар в районе сирийских Голан