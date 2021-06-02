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Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах - РИА Новости, 02.06.2021
Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
Израильские военные уничтожили наблюдательный пункт сирийской армии на Голанских высотах, сообщил в Twitter представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T01:44
2021-06-02T09:28
голанские высоты
совет безопасности оон
сирия
сша
израиль
в мире
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ИЕРУСАЛИМ, 2 июн — РИА Новости. Израильские военные уничтожили наблюдательный пункт сирийской армии на Голанских высотах, сообщил в Twitter представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.Израиль оккупировал большую часть территории Голанских высот во время шестидневной войны с Сирией в 1967 году. В 1981-м Тель-Авив провозгласил этот регион частью своей территории, однако Совбез ООН не признал это решение.В 2019 году США стали единственным государством, признавшим суверенитет Израиля над оккупированными территориями Голан.
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голанские высоты, совет безопасности оон, сирия, сша, израиль, в мире

Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах

01:44 02.06.2021 (обновлено: 09:28 02.06.2021)
 
© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие во время операции по поиску палестинских боевиков в деревне Акраба недалеко от города Наблус
Израильские военнослужащие во время операции по поиску палестинских боевиков в деревне Акраба недалеко от города Наблус - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© AP Photo / Majdi Mohammed
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ИЕРУСАЛИМ, 2 июн — РИА Новости. Израильские военные уничтожили наблюдательный пункт сирийской армии на Голанских высотах, сообщил в Twitter представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

"Силы израильской армии штурмовали сирийский наблюдательный пункт и взорвали его с помощью взрывных устройств. Армия Израиля не потерпит никаких попыток нарушить суверенитет Государства Израиль и продолжит работу по обеспечению безопасности своих граждан", — говорится в заявлении Эдри.

Израиль оккупировал большую часть территории Голанских высот во время шестидневной войны с Сирией в 1967 году. В 1981-м Тель-Авив провозгласил этот регион частью своей территории, однако Совбез ООН не признал это решение.
В 2019 году США стали единственным государством, признавшим суверенитет Израиля над оккупированными территориями Голан.
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Голанские высотыСовет Безопасности ООНСирияСШАИзраильВ мире
 
 
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