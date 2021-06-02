Мурашко: первым компонентом вакцины привились более 18 миллионов россиян
16:26 02.06.2021 (обновлено: 17:03 02.06.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОбъявление о проведении вакцинации в центре госуслуг "Мои документы" в ЦУМе в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Уже более 18 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины от COVID-19, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, отвечая на вопрос РИА Новости на полях ПМЭФ.
"Сейчас активность населения возросла очень хорошо", — добавил он.
Массовая вакцинация началась в России в середине января. Жителям страны доступны сразу несколько вакцин. Прежде всего это "Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Он разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Разработчики оценивают ее эффективность в 97,6 процента.
"ЭпиВакКорона", созданная новосибирским центром "Вектор", формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Эта вакцина тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности.
Третья вакцина — "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Она основана на "убитом" вирусе SARS-CoV-2. Иммуногенность этой вакцины оценивается в 85 процентов.
Кроме того, Минздрав зарегистрировал "Спутник Лайт", который представляет собой облегченную схему с одним уколом — первым компонентом "Спутника V". Его эффективность, как заявили в РФПИ, составляет 79,4 процента.
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