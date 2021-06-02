https://ria.ru/20210602/ukraina-1735317946.html

Небензя заявил о "похищенной нынешними киевскими властями" Украине

Небензя заявил о "похищенной нынешними киевскими властями" Украине - РИА Новости, 02.06.2021

Небензя заявил о "похищенной нынешними киевскими властями" Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о "похищенной нынешними киевскими властями" Украине. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T18:38

2021-06-02T18:38

2021-06-02T18:38

россия

василий небензя

совет безопасности оон

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виктор янукович

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ООН, 2 июн – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о "похищенной нынешними киевскими властями" Украине.В среду проходит организованное Россией неформальное заседание СБ ООН, посвященное обстоятельствам событий на Майдане и их последствиям на Донбассе. Ряд членов СБ, по словам Небензи, отказался принимать участие во встрече."Для России Украина - ближайший сосед с теснейшими историческими, культурными и семейными связями, место наших общих корней и родина, братский народ", - сказал Небензя.Как указал постпред, этот выбор был спланирован извне и управлялся радикальными националистами изнутри."Также ни для кого в сегодняшней Украине не секрет, что смертоносные выстрелы, сделанные в майдане в феврале 2014 года, по всей видимости, были произведены снайперами по приказу самих руководителей переворота", - добавил он.Неудивительно, что расследование, начатое Киевом, пока не продвигается, указал постпред.Он напомнил, что европейские страны и США проявляли инициативу на всех этапах майдана, поощряя волнения и радикалов.Главная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".Позднее, в апреле 2014 года, власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733026291.html

https://ria.ru/20210602/katastrofa-1735182787.html

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россия, василий небензя, совет безопасности оон, евросоюз, виктор янукович, оон, украина, в мире