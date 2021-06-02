Небензя заявил о "похищенной нынешними киевскими властями" Украине
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
ООН, 2 июн – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о "похищенной нынешними киевскими властями" Украине.
"Для России Украина - ближайший сосед с теснейшими историческими, культурными и семейными связями, место наших общих корней и родина, братский народ", - сказал Небензя.
По его словам, для России, а также для миллионов самих украинцев "с самого начала было предельно ясно, что майдан подталкивал страну к ненужному и опасному выбору не только между Россией и Западом, но и между самими украинцами, между самыми уродливыми формами национализма и мультикультурным и толерантным обществом - Украиной, которую мы знали до 2014 года, Украиной которую похитили нынешние киевские власти".
Как указал постпред, этот выбор был спланирован извне и управлялся радикальными националистами изнутри.
"Также ни для кого в сегодняшней Украине не секрет, что смертоносные выстрелы, сделанные в майдане в феврале 2014 года, по всей видимости, были произведены снайперами по приказу самих руководителей переворота", - добавил он.
Неудивительно, что расследование, начатое Киевом, пока не продвигается, указал постпред.
Он напомнил, что европейские страны и США проявляли инициативу на всех этапах майдана, поощряя волнения и радикалов.
Главная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.