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Песков отказался рассуждать о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
Песков отказался рассуждать о судьбе Украины в случае отделения Донбасса - РИА Новости, 02.06.2021
Песков отказался рассуждать о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместными эвентуальные рассуждения о дальнейшей судьбе Украины в случае гипотетического отделения... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:24
2021-06-02T13:24
донбасс
дмитрий песков
украина
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместными эвентуальные рассуждения о дальнейшей судьбе Украины в случае гипотетического отделения Донбасса.
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донбасс, дмитрий песков, украина, в мире

Песков отказался рассуждать о судьбе Украины в случае отделения Донбасса

13:24 02.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместными эвентуальные рассуждения о дальнейшей судьбе Украины в случае гипотетического отделения Донбасса.
"Я, честно говоря, не совсем понял этот вопрос. Вряд ли такие эвентуальные рассуждения уместны. Я бы не стал их делать", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля прогнозы о судьбе Украины как государства в случае юридического отделения Донбасса.
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ДонбассДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
 
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