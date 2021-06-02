https://ria.ru/20210602/ukraina-1735241777.html
Песков отказался рассуждать о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
Песков отказался рассуждать о судьбе Украины в случае отделения Донбасса - РИА Новости, 02.06.2021
Песков отказался рассуждать о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместными эвентуальные рассуждения о дальнейшей судьбе Украины в случае гипотетического отделения... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:24
2021-06-02T13:24
2021-06-02T13:24
донбасс
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместными эвентуальные рассуждения о дальнейшей судьбе Украины в случае гипотетического отделения Донбасса.
https://ria.ru/20210528/zelenskiy-1734467332.html
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