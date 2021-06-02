Песков отказался рассуждать о судьбе Украины в случае отделения Донбасса

"Я, честно говоря, не совсем понял этот вопрос. Вряд ли такие эвентуальные рассуждения уместны. Я бы не стал их делать", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля прогнозы о судьбе Украины как государства в случае юридического отделения Донбасса.