Украинские военные провели учения на границе с Крымом
12:09 02.06.2021 (обновлено: 18:14 02.06.2021)
КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Украинские военные отработали защиту морского побережья от высадки десанта противника во время учений на границе с Крымом, сообщил в среду пресс-центр командования объединенных сил ВС Украины.
"Наземный, воздушный и морской компоненты группировки войск, которая подчинена командованию объединенных сил ВС Украины, во время тренировки отработали вопросы взаимодействия в ходе ведения боя и быстрой смены обстановки. Маневры, которые прошли на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, не только продемонстрировали личную высокую полевую и морскую обучаемость военнослужащих, но и усовершенствовали практические навыки командиров действовать в условиях, максимально приближенных к боевым", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по легенде маневров подразделения разведки в нескольких десятках километров от побережья обнаружили корабельно-катерную группу условного противника. По сигналу тревоги были подняты все необходимые силы и средства. Военнослужащие на месте быстро определили точные координаты кораблей и катеров для нанесения огневого поражения.
"Первый удар условному противнику нанесли экипажи вертолетов, которые последовательно нанесли огневое поражение кораблям вражеского десанта и создали благоприятные условия подразделениям десантно-штурмовых войск при поддержке бронетранспортеров занять оборону вдоль береговой полосы", — говорится в сообщении.
Как отмечается, завершили тактико-специальные учения действия малых бронированных артиллерийских катеров.