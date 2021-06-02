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Украинские военные провели учения на границе с Крымом

Украинские военные провели учения на границе с Крымом - РИА Новости, 02.06.2021

Украинские военные провели учения на границе с Крымом

Украинские военные отработали защиту морского побережья от высадки десанта противника во время учений на границе с Крымом, сообщил в среду пресс-центр... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:09

2021-06-02T12:09

2021-06-02T18:14

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КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Украинские военные отработали защиту морского побережья от высадки десанта противника во время учений на границе с Крымом, сообщил в среду пресс-центр командования объединенных сил ВС Украины."Наземный, воздушный и морской компоненты группировки войск, которая подчинена командованию объединенных сил ВС Украины, во время тренировки отработали вопросы взаимодействия в ходе ведения боя и быстрой смены обстановки. Маневры, которые прошли на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, не только продемонстрировали личную высокую полевую и морскую обучаемость военнослужащих, но и усовершенствовали практические навыки командиров действовать в условиях, максимально приближенных к боевым", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.По данным пресс-центра, по легенде маневров подразделения разведки в нескольких десятках километров от побережья обнаружили корабельно-катерную группу условного противника. По сигналу тревоги были подняты все необходимые силы и средства. Военнослужащие на месте быстро определили точные координаты кораблей и катеров для нанесения огневого поражения."Первый удар условному противнику нанесли экипажи вертолетов, которые последовательно нанесли огневое поражение кораблям вражеского десанта и создали благоприятные условия подразделениям десантно-штурмовых войск при поддержке бронетранспортеров занять оборону вдоль береговой полосы", — говорится в сообщении.Как отмечается, завершили тактико-специальные учения действия малых бронированных артиллерийских катеров.

https://ria.ru/20210531/donbass-1734942305.html

https://ria.ru/20210529/egipet-1734768128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы украины, республика крым, украина, в мире