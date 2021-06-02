https://ria.ru/20210602/uilan-1735343632.html

Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину

Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину - РИА Новости, 02.06.2021

Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину

Осужденный в России по обвинению в шпионаже Пол Уилан дважды обращался к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании, ответ пока не получал,... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T23:47

2021-06-02T23:47

2021-06-02T23:47

россия

пол уилан

владимир жеребенков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

метрополь

владимир путин

ирландия

сша

происшествия

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Осужденный в России по обвинению в шпионаже Пол Уилан дважды обращался к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании, ответ пока не получал, при этом он вряд ли признавал вину, сообщил РИА Новости брат осужденного Дэвид Уилан."Насколько я знаю, Пол дважды писал президенту Путину, добиваясь помилования", - сказал Уилан.По его словам, его брат вряд ли стал бы признавать себя виновным, как это де-факто требуется в большинстве случаев."Я бы очень удивился, если бы он признал вину, он вряд ли станет признавать вину в чем-либо, чего он не делал", - сказал брат осужденного.По его словам, он не ожидает, что судьба Пола Уилана будет обсуждаться между президентами США и России на саммите в Женеве. "Но я надеюсь, что его несправедливое задержание будет обсуждаться представителями госдепартамента США и МИД (России) либо на саммите, либо в последующие за ним месяцы", - сказал Дэвид Уилан.По Уголовному кодексу России, помилование осуществляется только президентом РФ. Осужденный может быть полностью или только частично освобожден от наказания, назначенного ему судом. По Конституции, просить о помиловании должен сам осужденный. Одним из условий помилования является признание вины.О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокат считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".

https://ria.ru/20210216/obmen-1597764971.html

https://ria.ru/20210216/obmen-1597662313.html

https://ria.ru/20210203/ssha-1595935514.html

россия

ирландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пол уилан, владимир жеребенков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), метрополь, владимир путин, ирландия, сша, происшествия