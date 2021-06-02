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Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину
Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину - РИА Новости, 02.06.2021
Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину
Осужденный в России по обвинению в шпионаже Пол Уилан дважды обращался к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании, ответ пока не получал,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T23:47
2021-06-02T23:47
россия
пол уилан
владимир жеребенков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
метрополь
владимир путин
ирландия
сша
происшествия
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Осужденный в России по обвинению в шпионаже Пол Уилан дважды обращался к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании, ответ пока не получал, при этом он вряд ли признавал вину, сообщил РИА Новости брат осужденного Дэвид Уилан."Насколько я знаю, Пол дважды писал президенту Путину, добиваясь помилования", - сказал Уилан.По его словам, его брат вряд ли стал бы признавать себя виновным, как это де-факто требуется в большинстве случаев."Я бы очень удивился, если бы он признал вину, он вряд ли станет признавать вину в чем-либо, чего он не делал", - сказал брат осужденного.По его словам, он не ожидает, что судьба Пола Уилана будет обсуждаться между президентами США и России на саммите в Женеве. "Но я надеюсь, что его несправедливое задержание будет обсуждаться представителями госдепартамента США и МИД (России) либо на саммите, либо в последующие за ним месяцы", - сказал Дэвид Уилан.По Уголовному кодексу России, помилование осуществляется только президентом РФ. Осужденный может быть полностью или только частично освобожден от наказания, назначенного ему судом. По Конституции, просить о помиловании должен сам осужденный. Одним из условий помилования является признание вины.О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокат считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
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россия, пол уилан, владимир жеребенков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), метрополь, владимир путин, ирландия, сша, происшествия

Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину

23:47 02.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Осужденный в России по обвинению в шпионаже Пол Уилан дважды обращался к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании, ответ пока не получал, при этом он вряд ли признавал вину, сообщил РИА Новости брат осужденного Дэвид Уилан.
"Насколько я знаю, Пол дважды писал президенту Путину, добиваясь помилования", - сказал Уилан.
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 22:18
В Госдепе отказались прямо ответить на вопрос об обмене Уилана
По его словам, его брат вряд ли стал бы признавать себя виновным, как это де-факто требуется в большинстве случаев.
"Я бы очень удивился, если бы он признал вину, он вряд ли станет признавать вину в чем-либо, чего он не делал", - сказал брат осужденного.
По его словам, он не ожидает, что судьба Пола Уилана будет обсуждаться между президентами США и России на саммите в Женеве. "Но я надеюсь, что его несправедливое задержание будет обсуждаться представителями госдепартамента США и МИД (России) либо на саммите, либо в последующие за ним месяцы", - сказал Дэвид Уилан.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 12:17
Песков ответил на вопрос о возможности обмена Пола Уилана
По Уголовному кодексу России, помилование осуществляется только президентом РФ. Осужденный может быть полностью или только частично освобожден от наказания, назначенного ему судом. По Конституции, просить о помиловании должен сам осужденный. Одним из условий помилования является признание вины.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Студент из Техаса Тревор Рид и гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 22:44
Белый дом призвал Россию освободить Рида и Уилана
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.
Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокат считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
 
РоссияПол УиланВладимир ЖеребенковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МетропольВладимир ПутинИрландияСШАПроисшествия
 
 
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