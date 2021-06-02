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"Огромный кусок России уже захвачен": чем нам это грозит

"Огромный кусок России уже захвачен": чем нам это грозит - РИА Новости, 02.06.2021

"Огромный кусок России уже захвачен": чем нам это грозит

Исследование, проведенное социологами на добровольцах, показало, что больше всех на Земле доверяют фейковым новостям, написанным в интернете, жители США,... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T08:00

2021-06-02T08:00

2021-06-02T08:01

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Исследование, проведенное социологами на добровольцах, показало, что больше всех на Земле доверяют фейковым новостям, написанным в интернете, жители США, России, Европы и Японии, а меньше всех — жители Южного Судана, Афганистана и Буркина-Фасо.Это, кстати, не фейк. Это следует из настоящей новости.В чем суть: опубликованы результаты исследования под руководством профессора Бела Лайонса (Университет Юты, США) с участием 8285 респондентов. Исследователями изучались два параметра:Результаты следующие. Во-первых, около 90 процентов современных американцев вполне убеждены в том, что их способностей и остроты ума достаточно, чтобы отделить правду от лжи. Во-вторых, 75 процентов на самом деле зачастую не в состоянии отличить фейковые сообщения от настоящих, если те оформлены одинаково (в данном случае — как новостные заголовки в условном Facebook). И это еще не самое печальное. Самое печальное в том, что чем выше уверенность респондента в том, что его не обмануть, — тем более вероятно, что он купится на ложь. В среднем граждане переоценили свою проницательность на 22 процентиля, но примерно каждый пятый переоценил ее более чем на 50 пунктов — и это, по совпадению, оказались те самые люди, которые были наиболее уверены в себе. Итого — свыше 70 процентов опрошенных уверены в себе чрезмерно и необоснованно.Хотя речь идет об американцах, у нас нет особых оснований сомневаться в том, что в других современных странах примерно то же самое. Обычно такого рода исследования показывают международный характер обнаруженного явления. Мы по все стороны всех океанов устроены примерно одинаково. (Собственно, именно поэтому мы можем утверждать: меньше всего доверяют написанной лжи нищие и непросвещенные афганцы и африканцы. Дело в том, что Южный Судан, Афганистан и Буркина-Фасо — это страны с наименьшим количеством грамотных: их там менее трети населения. То есть свыше 70 процентов там читать не умеют — а значит, и доверчиво прочесть вранье они, в отличие от жителей поголовно грамотных северных стран, не в состоянии. Но это, конечно, просто шутка: даже неграмотные люди в состоянии легко поверить лжи по телевизору или на YouTube). ...Что в этой новости интересно для нас. Мы живем, как нам постоянно напоминают, в информационный век. То есть в голову нашего современника открыты своеобразные инфопроводы, общий поток информации в которых не то что в разы, а в сотни и тысячи раз превышает пропускную способность человеческого восприятия и анализа. И теперь перед нами — экспериментальное доказательство того факта, о котором как-то не принято говорить: наш современник в среднем беззащитен перед этими миллионами вываливающихся на него слов, букв и образов. Почему тот, кто больше всех уверен, что видит все насквозь, оказывается жертвой обмана чаще других — понятно. Причина тут та же, что и у другого известного феномена: основной аудиторией всех на свете лохотронов являются граждане, считающие себя прошаренными нелохами и убежденные, что все вокруг — тупое лживое быдло. В силу своей уверенности в том, что они-то точно постигли жизнь с ее законами, эти люди насильно отключили себе благодетельную способность сомневаться в себе самих, проверять себя самих и опровергать собственные интуитивные выводы. Поэтому лохотронщику достаточно просеять песок неуверенных в себе и потому пугливых людей, намыть бесценные крупинки людей прошаренных и самоуверенных — и сообщить им, что "есть схема, которая работает на разводе лохов" и приносит по 50 процентов в месяц, вот у Васи получилось. В голове самоуверенного нелоха моментально переключается рубильник — и он, поняв, что наконец-то набрел на правильную тему и сейчас будет доить людей обычных, бежит к лохотронщикам со своими деньгами.Проблема современности, однако, в том, что потенциальных жертв финансовых пирамид среди граждан все-таки меньшинство. А вот среди потребителей информации — устойчивое большинство.И это объясняет в нашей жизни очень и очень многое.Например, неубиваемую популярность бродячих по вацапам и телегам анонимных сенсаций о том, что в прививках есть секретный код (люди же убеждены, что в состоянии силой собственного ума отличить правду от лжи).Это же объясняет столь же неубиваемую готовность миллионов украинцев верить в "600 миллиардов евро западных инвестиций, которые буквально стоят на границе и вот-вот готовы зайти в страну, чтобы преобразить ее".Это же объясняет вечную готовность миллионов наших соотечественников верить в то, что "Китай уже захватил Сибирь, в тайге спрятаны 50 000 000 китайцев, кстати, им отдали на 49 лет в аренду ВОТ ЭТОТ кусок страны за 37 миллиардов долларов (далее следует знаменитая картинка с неровным четырехугольником, захватывающим кусок Байкала, почти всю Бурятию и Амурскую область, куски Хабаровского края и Якутии и даже почему-то огромный кусок самого Китая)". Причина, надо думать, — в том, что гипервентиляция нашего медиапространства информацией для нас, для человечества, все еще в новинку. Никогда прежде в мировой истории не было так, чтобы не человек охотился за новостями, специально еще и доплачивая за информацию, а наоборот — целая свора конкурирующих хищных информаций боролась бы за человеческое внимание, поражая его сенсационностью и кликбейтом, давя ему на эмоциональные кнопки и вовлекая в себя. Мы все еще не привыкли к этому информационному гиперизобилию, и в качестве пугающего побочного эффекта мы имеем всеобщую избыточную самоуверенность (что-то вроде информационного аналога избыточного веса, доходящего до ожирения).Чем это, в принципе, грозит — легко понять: стоит появиться какому-нибудь новому модному информационному пространству, в котором доминируют какие-нибудь враждебные обществу пропагандисты, как граждане в значительной своей части могут оказаться их жертвами. России повезло десять лет назад, когда пространство интернет-СМИ было почти полностью захвачено "болотными" агитаторами, что сам устойчивый доступ к интернету имелся лишь у меньшинства населения. Сейчас все попытки интернет-революций не слишком успешны (поскольку монополии на Сеть ни у каких пропагандистов нет), но что если завтра появится какой-нибудь новый, совсем продвинутый, самодостаточный и при этом массово доступный виртуальный мир, в который будет встроена чья-нибудь откровенно разрушительная агитация? Единственным способом излечения от такого "информационного ожирения", как представляется, может быть усвоение (и даже преподавание) всеми поголовно основ, так сказать, "информационной недоверчивости". То есть осознания того, что заголовки и зазывки, которые нам нравятся, вовсе не обязательно правдивы; что новости и заявления, которые нас раздражают, — вовсе не обязательно лживы, и понимание того, что любая информация и любая аналитика должны быть для начала чем-то обеспечены. То есть за ними должна стоять реальная и проверенная репутация — какого-нибудь автора, института или государства. Это тоже, конечно, не стопроцентная гарантия (авторы, институты и государства бывают разные), но за такую информацию хотя бы есть с кого спросить.Если же хватать то, что нравится, и то, что "кажется убедительным", — обязательно схватишь какую-нибудь вредную гадость и отдашь лохотронщикам не только свои деньги, но и всего себя со своим будущим.

https://ria.ru/20210521/vaktsiny-1732995395.html

https://ria.ru/20210521/peskov-1733239466.html

https://ria.ru/20210520/chipirovanie-1733197944.html

https://ria.ru/20210528/zakharova-1734576372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Виктор Мараховский https://cdn23.img.ria.ru/images/149146/47/1491464723_169:0:635:464_100x100_80_0_0_0d0a8dc8ee18d16fcff91bf773c34b68.jpg

россия, сша, технологии, авторы