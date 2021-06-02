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На Ямале "Пятерочка" завысила на 257% цены на ряд продуктов

На Ямале "Пятерочка" завысила на 257% цены на ряд продуктов - РИА Новости, 02.06.2021

На Ямале "Пятерочка" завысила на 257% цены на ряд продуктов

Завышение цен на 257% на сливочное масло и капусту выявлено в магазинах "Пятерочка" в Салехарде (ЯНАО), сообщает во вторник региональная прокуратура. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T08:15

2021-06-02T08:15

2021-06-02T08:15

пятерочка (сеть магазинов)

салехард

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июн - РИА Новости. Завышение цен на 257% на сливочное масло и капусту выявлено в магазинах "Пятерочка" в Салехарде (ЯНАО), сообщает во вторник региональная прокуратура.Надзорный орган уточняет, что проверка в магазинах была проведена после публикации в СМИ о завышении цен на продукты питания.Прокурор города внес директору торгового предприятия представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административное дело по статье КоАП РФ о нарушении порядка ценообразования."По результатам их рассмотрения цены приведены в соответствие с требованиями закона, организация признана виновной, назначено наказание в виде штрафа в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара – 1,6 тысячи рублей", - добавили в прокуратуре ЯНАО.

салехард

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пятерочка (сеть магазинов), салехард, общество