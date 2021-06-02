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На Ямале "Пятерочка" завысила на 257% цены на ряд продуктов
На Ямале "Пятерочка" завысила на 257% цены на ряд продуктов - РИА Новости, 02.06.2021
На Ямале "Пятерочка" завысила на 257% цены на ряд продуктов
Завышение цен на 257% на сливочное масло и капусту выявлено в магазинах "Пятерочка" в Салехарде (ЯНАО), сообщает во вторник региональная прокуратура. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T08:15
2021-06-02T08:15
пятерочка (сеть магазинов)
салехард
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июн - РИА Новости. Завышение цен на 257% на сливочное масло и капусту выявлено в магазинах "Пятерочка" в Салехарде (ЯНАО), сообщает во вторник региональная прокуратура.Надзорный орган уточняет, что проверка в магазинах была проведена после публикации в СМИ о завышении цен на продукты питания.Прокурор города внес директору торгового предприятия представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административное дело по статье КоАП РФ о нарушении порядка ценообразования."По результатам их рассмотрения цены приведены в соответствие с требованиями закона, организация признана виновной, назначено наказание в виде штрафа в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара – 1,6 тысячи рублей", - добавили в прокуратуре ЯНАО.
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пятерочка (сеть магазинов), салехард, общество

На Ямале "Пятерочка" завысила на 257% цены на ряд продуктов

08:15 02.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПокупатели в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Покупатели в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июн - РИА Новости. Завышение цен на 257% на сливочное масло и капусту выявлено в магазинах "Пятерочка" в Салехарде (ЯНАО), сообщает во вторник региональная прокуратура.
Надзорный орган уточняет, что проверка в магазинах была проведена после публикации в СМИ о завышении цен на продукты питания.
"В ходе надзорных мероприятий осуществлен выход в магазины "Пятерочка", расположенные на территории города Салехарда, в которых установлен факт завышения на 257% цен на сливочное масло и капусту", - говорится в сообщении.
Прокурор города внес директору торгового предприятия представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административное дело по статье КоАП РФ о нарушении порядка ценообразования.
"По результатам их рассмотрения цены приведены в соответствие с требованиями закона, организация признана виновной, назначено наказание в виде штрафа в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара – 1,6 тысячи рублей", - добавили в прокуратуре ЯНАО.
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Пятерочка (сеть магазинов)СалехардОбщество
 
 
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