https://ria.ru/20210602/tseny-1735189430.html
На Ямале "Пятерочка" завысила на 257% цены на ряд продуктов
На Ямале "Пятерочка" завысила на 257% цены на ряд продуктов - РИА Новости, 02.06.2021
На Ямале "Пятерочка" завысила на 257% цены на ряд продуктов
Завышение цен на 257% на сливочное масло и капусту выявлено в магазинах "Пятерочка" в Салехарде (ЯНАО), сообщает во вторник региональная прокуратура. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T08:15
2021-06-02T08:15
2021-06-02T08:15
пятерочка (сеть магазинов)
салехард
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589089650_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4cceefe5a22b698105658270783cc23.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июн - РИА Новости. Завышение цен на 257% на сливочное масло и капусту выявлено в магазинах "Пятерочка" в Салехарде (ЯНАО), сообщает во вторник региональная прокуратура.Надзорный орган уточняет, что проверка в магазинах была проведена после публикации в СМИ о завышении цен на продукты питания.Прокурор города внес директору торгового предприятия представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административное дело по статье КоАП РФ о нарушении порядка ценообразования."По результатам их рассмотрения цены приведены в соответствие с требованиями закона, организация признана виновной, назначено наказание в виде штрафа в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара – 1,6 тысячи рублей", - добавили в прокуратуре ЯНАО.
салехард
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589089650_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4858c71a2c8c5d0decbf1cdcc8df5d11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пятерочка (сеть магазинов), салехард, общество