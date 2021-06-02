Трамп навсегда закрыл блог на своем сайте
19:20 02.06.2021 (обновлено: 20:32 02.06.2021)
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп покидает Белый дом
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Личный блог бывшего президента США Дональда Трампа, где тот публиковал заявления для сторонников после того, как крупные социальные сети заблокировали его аккаунты, закрылся навсегда, сообщил официальный представитель экс-главы государства Джейсон Миллер.
По словам Миллера, которого цитирует телеканал CNBC, страница "С рабочего стола Дональда Трампа", просуществовавшая меньше месяца, была удалена с сайта Трампа и "восстановлена не будет".
"Это было лишь вспомогательным инструментом более широких усилий, которые мы сейчас предпринимаем", - сказал представитель Трампа, не разглашая причину такого решения.
Его также спросили, связано ли удаление страницы с тем, что экс-президент США станет пользователем какой-либо другой социальной сети.
"На самом деле, это действительно так. Следите за обновлениями!", - ответил Миллер.
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Ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.