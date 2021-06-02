https://ria.ru/20210602/tovary-1735188314.html

В РЭЦ рассказали, что делают для продвижения российских товаров

В РЭЦ рассказали, что делают для продвижения российских товаров - РИА Новости, 02.06.2021

В РЭЦ рассказали, что делают для продвижения российских товаров

Российский экспортный центр привлекает для продвижения отечественных товаров на китайском маркетплейсе местных популярных блогеров, рассказала РИА Новости глава РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T07:57

2021-06-02T07:57

2021-06-02T09:08

петербургский международный экономический форум

вероника никишина

российский экспортный центр

петербургский международный экономический форум (фонд)

китай

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр привлекает для продвижения отечественных товаров на китайском маркетплейсе местных популярных блогеров, рассказала РИА Новости глава центра Вероника Никишина в преддверии ПМЭФ-2021.Она уточнила, что у них огромное число подписчиков. "В прошлом году мы устраивали совместные онлайн-продажи, такое совместное шоу, из московского офиса и из студии китайского блогера. Первый раз с участием такого блогера продавали онлайн российское мороженое и шоколадные конфеты, второй раз мы продавали муку, печенье и другие кондитерские изделия - и за 10 минут продажи увеличивались в разы", - поделилась глава центра.По ее словам, Китай любит российские кондитерские изделия, мороженое. "У них немного другие вкусовые предпочтения, очень сладкое они не любят, поэтому наши производители товары для китайцев еще и адаптируют – и они пользуются успехом. Залог успеха продаж — это понимание предпочтений", - считает Никишина.Она добавила, что китайская площадка - очень перспективный опыт, поэтому "мы уже выбрали оператора и заходим на европейский рынок через немецкий Amazon".Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью Вероники Никишиной >>

https://ria.ru/20210602/eksport-1735187787.html

https://ria.ru/20210602/forum-1735187477.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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вероника никишина, российский экспортный центр, петербургский международный экономический форум (фонд), китай, экономика