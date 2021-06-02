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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/tovary-1735188314.html
В РЭЦ рассказали, что делают для продвижения российских товаров
В РЭЦ рассказали, что делают для продвижения российских товаров - РИА Новости, 02.06.2021
В РЭЦ рассказали, что делают для продвижения российских товаров
Российский экспортный центр привлекает для продвижения отечественных товаров на китайском маркетплейсе местных популярных блогеров, рассказала РИА Новости глава РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T07:57
2021-06-02T09:08
петербургский международный экономический форум
вероника никишина
российский экспортный центр
петербургский международный экономический форум (фонд)
китай
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр привлекает для продвижения отечественных товаров на китайском маркетплейсе местных популярных блогеров, рассказала РИА Новости глава центра Вероника Никишина в преддверии ПМЭФ-2021.Она уточнила, что у них огромное число подписчиков. "В прошлом году мы устраивали совместные онлайн-продажи, такое совместное шоу, из московского офиса и из студии китайского блогера. Первый раз с участием такого блогера продавали онлайн российское мороженое и шоколадные конфеты, второй раз мы продавали муку, печенье и другие кондитерские изделия - и за 10 минут продажи увеличивались в разы", - поделилась глава центра.По ее словам, Китай любит российские кондитерские изделия, мороженое. "У них немного другие вкусовые предпочтения, очень сладкое они не любят, поэтому наши производители товары для китайцев еще и адаптируют – и они пользуются успехом. Залог успеха продаж — это понимание предпочтений", - считает Никишина.Она добавила, что китайская площадка - очень перспективный опыт, поэтому "мы уже выбрали оператора и заходим на европейский рынок через немецкий Amazon".Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью Вероники Никишиной &gt;&gt;
https://ria.ru/20210602/eksport-1735187787.html
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вероника никишина, российский экспортный центр, петербургский международный экономический форум (фонд), китай, экономика

В РЭЦ рассказали, что делают для продвижения российских товаров

07:57 02.06.2021 (обновлено: 09:08 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина во время Круглого стола в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России - 2020"
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина во время Круглого стола в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - 2020 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр привлекает для продвижения отечественных товаров на китайском маркетплейсе местных популярных блогеров, рассказала РИА Новости глава центра Вероника Никишина в преддверии ПМЭФ-2021.
"Наш национальный магазин торгует пищевыми товарами. В Китае привычно покупать, ориентируясь на лидеров общественного мнения, блогеров. Продавать соответственно – тоже через них. Мы также стали продвигать нашу продукцию, пользуясь этим каналом, мы на постоянной основе сотрудничаем с китайскими блогерами, которые рекламируют наши товары", - рассказала Никишина.
Она уточнила, что у них огромное число подписчиков. "В прошлом году мы устраивали совместные онлайн-продажи, такое совместное шоу, из московского офиса и из студии китайского блогера. Первый раз с участием такого блогера продавали онлайн российское мороженое и шоколадные конфеты, второй раз мы продавали муку, печенье и другие кондитерские изделия - и за 10 минут продажи увеличивались в разы", - поделилась глава центра.
Логистический центр компании Amazon в Райнберге, Германия - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
07:49Петербургский международный экономический форум
В РЭЦ рассказали, что Россия планирует продавать на немецком Amazon
По ее словам, Китай любит российские кондитерские изделия, мороженое. "У них немного другие вкусовые предпочтения, очень сладкое они не любят, поэтому наши производители товары для китайцев еще и адаптируют – и они пользуются успехом. Залог успеха продаж — это понимание предпочтений", - считает Никишина.
Она добавила, что китайская площадка - очень перспективный опыт, поэтому "мы уже выбрали оператора и заходим на европейский рынок через немецкий Amazon".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью Вероники Никишиной >>
Логотип ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
07:42Петербургский международный экономический форум
В Российском экспортном центре рассказали о планах на ПМЭФ
 
Петербургский международный экономический форумВероника НикишинаРоссийский экспортный центрПетербургский международный экономический форум (фонд)КитайЭкономика
 
 
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