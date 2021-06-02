В РЭЦ рассказали, что делают для продвижения российских товаров
07:57 02.06.2021 (обновлено: 09:08 02.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина во время Круглого стола в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России - 2020"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр привлекает для продвижения отечественных товаров на китайском маркетплейсе местных популярных блогеров, рассказала РИА Новости глава центра Вероника Никишина в преддверии ПМЭФ-2021.
"Наш национальный магазин торгует пищевыми товарами. В Китае привычно покупать, ориентируясь на лидеров общественного мнения, блогеров. Продавать соответственно – тоже через них. Мы также стали продвигать нашу продукцию, пользуясь этим каналом, мы на постоянной основе сотрудничаем с китайскими блогерами, которые рекламируют наши товары", - рассказала Никишина.
Она уточнила, что у них огромное число подписчиков. "В прошлом году мы устраивали совместные онлайн-продажи, такое совместное шоу, из московского офиса и из студии китайского блогера. Первый раз с участием такого блогера продавали онлайн российское мороженое и шоколадные конфеты, второй раз мы продавали муку, печенье и другие кондитерские изделия - и за 10 минут продажи увеличивались в разы", - поделилась глава центра.
По ее словам, Китай любит российские кондитерские изделия, мороженое. "У них немного другие вкусовые предпочтения, очень сладкое они не любят, поэтому наши производители товары для китайцев еще и адаптируют – и они пользуются успехом. Залог успеха продаж — это понимание предпочтений", - считает Никишина.
Она добавила, что китайская площадка - очень перспективный опыт, поэтому "мы уже выбрали оператора и заходим на европейский рынок через немецкий Amazon".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.