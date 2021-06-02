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Крис Хемсворт сообщил о завершении съемок фильма "Тор: Любовь и гром"
Крис Хемсворт сообщил о завершении съемок фильма "Тор: Любовь и гром" - РИА Новости, 02.06.2021
Крис Хемсворт сообщил о завершении съемок фильма "Тор: Любовь и гром"
Актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в блокбастерах Marvel, разместил в Instagram пост, в котором сообщил, что съемки фильма Тайки Вайтити "Тор: Любовь и РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T18:16
2021-06-02T18:16
2021-06-02T18:16
культура
крис хемсворт
тайка вайтити
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в блокбастерах Marvel, разместил в Instagram пост, в котором сообщил, что съемки фильма Тайки Вайтити "Тор: Любовь и гром" завершены. К тексту актер прикрепил черно-белый снимок, на котором снят вместе с оскароносным режиссером. Оба, похоже, не успели выйти из образов и переодеться. За несколько часов пост набрал почти пять миллионов лайков и тысячи комментариев, в которых пользователи, в основном написали, что с "нетерпением ждут выхода фильма". По информации Deadline, премьера ленты "Тор: Любовь и гром" состоится 6 мая 2022 года (в России — 5 мая). Детали сюжета держатся в секрете. Пока известно только то, что действие развернется после событий, которые происходят в "Мстителях: Финал". Зрители узнают, что стало с Тором после того, как он передал правление Асгардом Валькирии (Тесса Томпсон).Вместе с Хемсвортом в четвертой части "Тора" снялись Натали Портман, Брэдли Купер, Кристиан Бейл, Вин Дизель и другие.
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крис хемсворт, тайка вайтити, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в блокбастерах Marvel, разместил в Instagram пост, в котором сообщил, что съемки фильма Тайки Вайтити "Тор: Любовь и гром" завершены.
"Фильм будет безумным и очень смешным, а еще трогательным. В нем много любви и много грома! Спасибо всем актерам и съемочной группе, которые совершили это очередного путешествие в Marvel. Приготовьтесь! Скоро увидимся в кинотеатрах", — написал Хемсворт.
К тексту актер прикрепил черно-белый снимок, на котором снят вместе с оскароносным режиссером. Оба, похоже, не успели выйти из образов и переодеться.
За несколько часов пост набрал почти пять миллионов лайков и тысячи комментариев, в которых пользователи, в основном написали, что с "нетерпением ждут выхода фильма".
По информации Deadline, премьера ленты "Тор: Любовь и гром" состоится
6 мая 2022 года (в России — 5 мая).
Детали сюжета держатся в секрете. Пока известно только то, что действие развернется после событий, которые происходят в "Мстителях: Финал". Зрители узнают, что стало с Тором после того, как он передал правление Асгардом Валькирии (Тесса Томпсон).
Вместе с Хемсвортом в четвертой части "Тора" снялись Натали Портман, Брэдли Купер, Кристиан Бейл, Вин Дизель и другие.