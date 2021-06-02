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В России создадут быстрые тесты на пять опасных инфекций

В России создадут быстрые тесты на пять опасных инфекций - РИА Новости, 02.06.2021

В России создадут быстрые тесты на пять опасных инфекций

К концу года в России создадут быстрые тесты на пять опасных инфекций, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T16:14

2021-06-02T16:14

2021-06-02T17:44

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. К концу года в России создадут быстрые тесты на пять опасных инфекций, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.Таким образом, результаты анализов на COVID-19, грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк, по ее словам, должны быть готовы в течение 60 минут.Вице-премьер отметила, что власти нарастили производство всех видов тестов и при возникновении новых штаммов готовы адаптировать мощности для создания новых систем.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить Роспотребнадзору более 3,3 миллиарда рублей на производство тест-систем для выявления коронавируса и и расшифровку его геномов.

https://ria.ru/20210531/gribki-1734657198.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество