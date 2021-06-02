https://ria.ru/20210602/testy-1735281735.html
В России создадут быстрые тесты на пять опасных инфекций
В России создадут быстрые тесты на пять опасных инфекций - РИА Новости, 02.06.2021
В России создадут быстрые тесты на пять опасных инфекций
К концу года в России создадут быстрые тесты на пять опасных инфекций, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:14
2021-06-02T16:14
2021-06-02T17:44
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:120:3292:1972_1920x0_80_0_0_d2a93ffcd148b21e87f83b75eaa26448.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. К концу года в России создадут быстрые тесты на пять опасных инфекций, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.Таким образом, результаты анализов на COVID-19, грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк, по ее словам, должны быть готовы в течение 60 минут.Вице-премьер отметила, что власти нарастили производство всех видов тестов и при возникновении новых штаммов готовы адаптировать мощности для создания новых систем.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить Роспотребнадзору более 3,3 миллиарда рублей на производство тест-систем для выявления коронавируса и и расшифровку его геномов.
https://ria.ru/20210531/gribki-1734657198.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ddfc6c9bde48aa33b330d9444417fb41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество