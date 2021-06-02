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В России создадут быстрые тесты на пять опасных инфекций
В России создадут быстрые тесты на пять опасных инфекций - РИА Новости, 02.06.2021
В России создадут быстрые тесты на пять опасных инфекций
К концу года в России создадут быстрые тесты на пять опасных инфекций, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:14
2021-06-02T17:44
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. К концу года в России создадут быстрые тесты на пять опасных инфекций, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.Таким образом, результаты анализов на COVID-19, грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк, по ее словам, должны быть готовы в течение 60 минут.Вице-премьер отметила, что власти нарастили производство всех видов тестов и при возникновении новых штаммов готовы адаптировать мощности для создания новых систем.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить Роспотребнадзору более 3,3 миллиарда рублей на производство тест-систем для выявления коронавируса и и расшифровку его геномов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество

В России создадут быстрые тесты на пять опасных инфекций

16:14 02.06.2021 (обновлено: 17:44 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. К концу года в России создадут быстрые тесты на пять опасных инфекций, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
Таким образом, результаты анализов на COVID-19, грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк, по ее словам, должны быть готовы в течение 60 минут.
"Очень важно максимально быстро получать информацию по инфекции, которая циркулирует, которой может быть заражен человек", — пояснила Голикова.
Вице-премьер отметила, что власти нарастили производство всех видов тестов и при возникновении новых штаммов готовы адаптировать мощности для создания новых систем.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить Роспотребнадзору более 3,3 миллиарда рублей на производство тест-систем для выявления коронавируса и и расшифровку его геномов.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
 
 
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