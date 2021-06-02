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В Японии задержали российское судно "Амур" в качестве залога
В Японии задержали российское судно "Амур" в качестве залога - РИА Новости, 02.06.2021
В Японии задержали российское судно "Амур" в качестве залога
Российское судно "Амур" задержали в Японии по делу об административном правонарушении, рассказал РИА Новости генеральный консул в Саппоро Сергей Марин. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:13
2021-06-02T15:23
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
россия
япония
в мире
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российское судно "Амур" задержали в Японии по делу об административном правонарушении, рассказал РИА Новости генеральный консул в Саппоро Сергей Марин.Как сообщило ранее агентство Киодо, окружной суд города Асахикава на Хоккайдо принял это решение в связи с трудностями в переговорах о компенсации после столкновения с рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару", а если судно вернется в Россию, то добиться ее будет еще сложнее.Марин отметил, что на капитана "Амура" и его третьего помощника оказывается давление, японские власти пытаются вынудить их признать вину в инциденте.По словам дипломата, весомых доказательств того, что именно действия россиян стали причиной случившегося, нет."Амур" 26 мая столкнулся с японской шхуной в 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо. "Дай-хати Хокко-мару" перевернулась, но российским морякам удалось вытащить из воды весь ее экипаж. Трое из пяти его членов находились без сознания и позже скончались. Команда "Амура" не пострадала.
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Кадры с места столкновения российского и японского судов в Охотском море
Причиной столкновения российского торгового судна "Амур" с японским рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару" мог стать сильный туман. ЧП произошло в среду, 26 мая, около 06:00 (00:00 мск) в 23 километрах от порта Момбецу.
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столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, япония, в мире

В Японии задержали российское судно "Амур" в качестве залога

12:13 02.06.2021 (обновлено: 15:23 02.06.2021)
 
© Фото : Japan Coast GuardКорабль береговой охраны Японии
Корабль береговой охраны Японии - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : Japan Coast Guard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российское судно "Амур" задержали в Японии по делу об административном правонарушении, рассказал РИА Новости генеральный консул в Саппоро Сергей Марин.
Как сообщило ранее агентство Киодо, окружной суд города Асахикава на Хоккайдо принял это решение в связи с трудностями в переговорах о компенсации после столкновения с рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару", а если судно вернется в Россию, то добиться ее будет еще сложнее.
Марин отметил, что на капитана "Амура" и его третьего помощника оказывается давление, японские власти пытаются вынудить их признать вину в инциденте.
По словам дипломата, весомых доказательств того, что именно действия россиян стали причиной случившегося, нет.
"Амур" 26 мая столкнулся с японской шхуной в 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо. "Дай-хати Хокко-мару" перевернулась, но российским морякам удалось вытащить из воды весь ее экипаж. Трое из пяти его членов находились без сознания и позже скончались. Команда "Амура" не пострадала.
Охотское море. Архив - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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Столкновение российского и японского судов возле ХоккайдоРоссияЯпонияВ мире
 
 
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