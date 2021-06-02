https://ria.ru/20210602/sudno-1735225900.html

В Японии задержали российское судно "Амур" в качестве залога

В Японии задержали российское судно "Амур" в качестве залога - РИА Новости, 02.06.2021

В Японии задержали российское судно "Амур" в качестве залога

Российское судно "Амур" задержали в Японии по делу об административном правонарушении, рассказал РИА Новости генеральный консул в Саппоро Сергей Марин. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:13

2021-06-02T12:13

2021-06-02T15:23

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо

россия

япония

в мире

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российское судно "Амур" задержали в Японии по делу об административном правонарушении, рассказал РИА Новости генеральный консул в Саппоро Сергей Марин.Как сообщило ранее агентство Киодо, окружной суд города Асахикава на Хоккайдо принял это решение в связи с трудностями в переговорах о компенсации после столкновения с рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару", а если судно вернется в Россию, то добиться ее будет еще сложнее.Марин отметил, что на капитана "Амура" и его третьего помощника оказывается давление, японские власти пытаются вынудить их признать вину в инциденте.По словам дипломата, весомых доказательств того, что именно действия россиян стали причиной случившегося, нет."Амур" 26 мая столкнулся с японской шхуной в 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо. "Дай-хати Хокко-мару" перевернулась, но российским морякам удалось вытащить из воды весь ее экипаж. Трое из пяти его членов находились без сознания и позже скончались. Команда "Амура" не пострадала.

https://ria.ru/20210527/proisshestvie-1734397763.html

россия

япония

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Кадры с места столкновения российского и японского судов в Охотском море Причиной столкновения российского торгового судна "Амур" с японским рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару" мог стать сильный туман. ЧП произошло в среду, 26 мая, около 06:00 (00:00 мск) в 23 километрах от порта Момбецу. 2021-06-02T12:13 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, япония, в мире