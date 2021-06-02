https://ria.ru/20210602/sudan-1735217428.html

Эксперт увидел "руку Америки" в ситуации с пунктом ВМФ России в Судане

Эксперт увидел "руку Америки" в ситуации с пунктом ВМФ России в Судане - РИА Новости, 02.06.2021

Эксперт увидел "руку Америки" в ситуации с пунктом ВМФ России в Судане

Решение Судана пересмотреть соглашение о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ России может быть вызвано давлением со стороны США,... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:40

2021-06-02T11:40

2021-06-02T11:40

владимир винокуров

россия

судан

хартум (город)

сша

безопасность

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Решение Судана пересмотреть соглашение о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ России может быть вызвано давлением со стороны США, которые, вероятно, угрожают Хартуму вернуть его в список террористических государств, заявил РИА Новости в среду вице-президент Лиги военных дипломатов (Россия) Владимир Винокуров.О намерении пересмотреть решение ранее объявил начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн, сославшись на то, что документ был принят предыдущим правительством, но не ратифицирован парламентом.Эксперт отметил, что пункт ВМФ в Судане – "очень нужный" проект с точки зрения обеспечения национальных интересов и безопасности. По мнению Винокурова, он стратегически важен, поскольку расположен таким образом, что является одновременно воротами в Индийский океан и Суэцкий канал.Помимо давления США, за пробуксовкой в переговорах может стоять желание Хартума добиться для себя больших преференций, допустил эксперт. Эффективным рычагом влияния в этом вопросе могут стать поставки российских вооружений, которые ранее уже интересовали Судан.О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре прошлого года: согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ не будет превышать 300 человек. Одновременно там предполагалось разместить не более четырех российских кораблей одновременно.В 2017 году занимавший пост президента Судана Омар аль-Башир заявлял в интервью РИА Новости, что обсудил с главой РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море. Впоследствии посол РФ в Хартуме пояснял РИА Новости, что стороны обсуждают открытие пункта обеспечения, а не полноценной военной базы.США внесли Судан в список стран-пособников терроризма в 1993 году, это влечет за собой санкции и ограничения на экспорт. В октябре 2020 года предыдущая американская администрация пришла к выводу, что Судан в последние шесть месяцев не поддерживал террористов, и получила заверения суданского правительства, что не он будет заниматься этим впредь. Как итог - в конце мая нынешнего года Вашингтон исключил Хартум из указанного списка.

https://ria.ru/20210518/baza-1732836793.html

россия

судан

хартум (город)

сша

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владимир винокуров, россия, судан, хартум (город), сша, безопасность