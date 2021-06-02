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В Саратове учительницу будут судить по обвинению в убийстве двух человек
В Саратове учительницу будут судить по обвинению в убийстве двух человек - РИА Новости, 02.06.2021
В Саратове учительницу будут судить по обвинению в убийстве двух человек
Учитель физкультуры из Саратова Елена Щеренко предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T21:38
2021-06-02T21:38
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
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САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Учитель физкультуры из Саратова Елена Щеренко предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери, сообщила прокуратура региона.Вечером 29 ноября прошлого года в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове были обнаружены тела 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. По делу задержали 53-летнюю местную жительницу, которая, по версии следствия, пришла в гости, в ходе ссоры зарезала хозяйку квартиры и ее дочь, похитила ювелирные украшения и банковскую карту и сняла с нее 70 тысяч рублей. СК предъявил ей обвинение. По решению суда Щеренко поместили в СИЗО.Прокуратура со ссылкой на данные следствия отмечает, что фигурантка дела в момент преступления была пьяна, а со своими жертвами расправилась кухонным ножом.В пресс-службе областного суда сообщили, что дело в отношении Щеренко в среду поступило в суд, где будет рассматриваться единолично судьей. Дата слушаний еще не назначена.Региональное управление СК РФ уточняет, что обвиняемая признала вину и раскаялась.Источник РИА Новости в силовых структурах ранее уточнил, что фигурантка дела является учителем физкультуры в местном лицее, тренером по армрестлингу, имеет звание мастера спорта по гимнастике, а в 1999-2013 годах была заместителем декана по воспитательной работе в Саратовском государственном техническом университете.
https://ria.ru/20210531/podmoskove-1734874443.html
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следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия

В Саратове учительницу будут судить по обвинению в убийстве двух человек

21:38 02.06.2021
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Учитель физкультуры из Саратова Елена Щеренко предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери, сообщила прокуратура региона.
Вечером 29 ноября прошлого года в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове были обнаружены тела 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. По делу задержали 53-летнюю местную жительницу, которая, по версии следствия, пришла в гости, в ходе ссоры зарезала хозяйку квартиры и ее дочь, похитила ювелирные украшения и банковскую карту и сняла с нее 70 тысяч рублей. СК предъявил ей обвинение. По решению суда Щеренко поместили в СИЗО.

"Прокуратурой Саратовской области утверждено обвинительное заключение в отношении 54-летней жительницы областного центра. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных… статьей УК РФ "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем" и… "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", - говорится в сообщении.

Прокуратура со ссылкой на данные следствия отмечает, что фигурантка дела в момент преступления была пьяна, а со своими жертвами расправилась кухонным ножом.
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В пресс-службе областного суда сообщили, что дело в отношении Щеренко в среду поступило в суд, где будет рассматриваться единолично судьей. Дата слушаний еще не назначена.
Региональное управление СК РФ уточняет, что обвиняемая признала вину и раскаялась.
Источник РИА Новости в силовых структурах ранее уточнил, что фигурантка дела является учителем физкультуры в местном лицее, тренером по армрестлингу, имеет звание мастера спорта по гимнастике, а в 1999-2013 годах была заместителем декана по воспитательной работе в Саратовском государственном техническом университете.
 
Следственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
 
 
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