https://ria.ru/20210602/sud-1735336324.html

В Саратове учительницу будут судить по обвинению в убийстве двух человек

В Саратове учительницу будут судить по обвинению в убийстве двух человек - РИА Новости, 02.06.2021

В Саратове учительницу будут судить по обвинению в убийстве двух человек

Учитель физкультуры из Саратова Елена Щеренко предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T21:38

2021-06-02T21:38

2021-06-02T21:38

следственный комитет россии (ск рф)

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Учитель физкультуры из Саратова Елена Щеренко предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери, сообщила прокуратура региона.Вечером 29 ноября прошлого года в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове были обнаружены тела 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. По делу задержали 53-летнюю местную жительницу, которая, по версии следствия, пришла в гости, в ходе ссоры зарезала хозяйку квартиры и ее дочь, похитила ювелирные украшения и банковскую карту и сняла с нее 70 тысяч рублей. СК предъявил ей обвинение. По решению суда Щеренко поместили в СИЗО.Прокуратура со ссылкой на данные следствия отмечает, что фигурантка дела в момент преступления была пьяна, а со своими жертвами расправилась кухонным ножом.В пресс-службе областного суда сообщили, что дело в отношении Щеренко в среду поступило в суд, где будет рассматриваться единолично судьей. Дата слушаний еще не назначена.Региональное управление СК РФ уточняет, что обвиняемая признала вину и раскаялась.Источник РИА Новости в силовых структурах ранее уточнил, что фигурантка дела является учителем физкультуры в местном лицее, тренером по армрестлингу, имеет звание мастера спорта по гимнастике, а в 1999-2013 годах была заместителем декана по воспитательной работе в Саратовском государственном техническом университете.

https://ria.ru/20210531/podmoskove-1734874443.html

саратов

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия