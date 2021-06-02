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В Москве объявили в розыск мужчину, сбежавшего из зала суда
В Москве объявили в розыск мужчину, сбежавшего из зала суда - РИА Новости, 02.06.2021
В Москве объявили в розыск мужчину, сбежавшего из зала суда
Басманный суд Москвы объявил в розыск обвиняемого по делу о гибели мужчины – фигурант накануне "пропал" из зала перед вынесением вердикта присяжных, сообщила... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:11
2021-06-02T11:11
2021-06-02T11:26
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происшествия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы объявил в розыск обвиняемого по делу о гибели мужчины – фигурант накануне "пропал" из зала перед вынесением вердикта присяжных, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская.Накануне стал известно, что Бережной не вернулся в зал после перерыва. Суд отложил разбирательство и постановил доставить мужчину в суд принудительно.Дело уже по второму кругу слушается с участием присяжных, их вердикт должен был быть оглашен в ближайшее время. Какая-либо мера пресечения Бережному не избиралась после того, как присяжные в ходе первого процесса его оправдали.По версии следствия, Бережной с ножом напал на двух мужчин: один в итоге был убит, другой отделался легким ранением. Дело рассматривалось в том же Басманном суде Москвы - в итоге присяжные оправдали Бережного по эпизоду убийства, и его освободили из-под стражи в зале суда.Апелляцию подал и прокурор, и представитель потерпевших, после чего Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, а дело было передано на новое рассмотрение, но уже с новой квалификацией его деяния – по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть".Максимальная санкция этих двух статей одинаковая – до 15 лет лишения свободы. Помимо этого, ему вменяют нанесение побоев, но санкция этой статьи намного менее серьезная, до двух лет заключения.
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Басманный суд Москвы
объявил в розыск обвиняемого по делу о гибели мужчины – фигурант накануне "пропал" из зала перед вынесением вердикта присяжных, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская.
"Судебное заседание в отношении Антона Бережного отложено ввиду неявки подсудимого в судебное заседание. Постановлением суда Бережной объявлен в розыск. Следующее судебное заседание состоится 9 июня в 9.30", - рассказала собеседница агентства.
Накануне стал известно, что Бережной не вернулся в зал после перерыва. Суд отложил разбирательство и постановил доставить мужчину в суд принудительно.
Дело уже по второму кругу слушается с участием присяжных, их вердикт должен был быть оглашен в ближайшее время. Какая-либо мера пресечения Бережному не избиралась после того, как присяжные в ходе первого процесса его оправдали.
По версии следствия, Бережной с ножом напал на двух мужчин: один в итоге был убит, другой отделался легким ранением. Дело рассматривалось в том же Басманном суде Москвы - в итоге присяжные оправдали Бережного по эпизоду убийства, и его освободили из-под стражи в зале суда.
Апелляцию подал и прокурор, и представитель потерпевших, после чего Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, а дело было передано на новое рассмотрение, но уже с новой квалификацией его деяния – по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть".
Максимальная санкция этих двух статей одинаковая – до 15 лет лишения свободы. Помимо этого, ему вменяют нанесение побоев, но санкция этой статьи намного менее серьезная, до двух лет заключения.