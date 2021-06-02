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США ввели санкции против болгарских компаний по закону Магнитского

США ввели санкции против болгарских компаний по закону Магнитского - РИА Новости, 02.06.2021

США ввели санкции против болгарских компаний по закону Магнитского

США ввели санкции против трех граждан Болгарии и 64 связанных с ними компаний по Глобальному акту Магнитского, сообщил минфин США в среду. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T19:57

2021-06-02T19:57

2021-06-02T19:57

васил божков

министерство финансов сша

сша

болгария

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. США ввели санкции против трех граждан Болгарии и 64 связанных с ними компаний по Глобальному акту Магнитского, сообщил минфин США в среду.В санкционный список попали бизнесмен Васил Божков, бывший член болгарского парламента Делян Пеевски, а также бывший замглавы государственного агентства по техническим операциям Илко Желязков.Санкций введены по "Глобальному акту о правах человека имени Магнитского", который прежде всего касается нарушения прав человека. Как пояснили в минфине, попавшие в список граждане Болгарии замешаны в серьезной коррупции. Министерство финансов также ввело санкции против более шести десятков связанных с указанными лицами компаний.

https://ria.ru/20210426/sanktsii-1730050310.html

сша

болгария

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васил божков, министерство финансов сша, сша, болгария, в мире