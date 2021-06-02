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Минздрав надеется на регистрацию "Спутник V" ВОЗ и ЕМА в ближайшие месяцы

Минздрав надеется на регистрацию "Спутник V" ВОЗ и ЕМА в ближайшие месяцы - РИА Новости, 02.06.2021

Минздрав надеется на регистрацию "Спутник V" ВОЗ и ЕМА в ближайшие месяцы

Замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев выразил надежду на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское медицинское агентство (ЕМА) в... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:13

2021-06-02T14:13

2021-06-02T14:34

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

российский фонд прямых инвестиций

воз

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев выразил надежду на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское медицинское агентство (ЕМА) в ближайшие месяцы зарегистрируют вакцину от коронавируса "Спутник V"."Последний год мы интенсивнейшим образом общаемся со Всемирной организацией здравоохранения и с Европейским медицинским агентством на всех этапах до регистрации вакцины", — сказал он на ПМЭФ-2021.По словам замминистра, Россию посещали представители ЕМА и представители ВОЗ, параллельно с инспекциями производственных площадок проходили инспекции клинических исследований, также параллельно центр Гамалеи совместно с РФПИ завершает подготовку к международному регистрационному досье."Я надеюсь, что в ближайшие месяцы соответствующие решения на платформах ВОЗ и ЕМА будут приняты", - добавил Глаголев.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

россия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), российский фонд прямых инвестиций, воз, в мире