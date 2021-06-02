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Большинство немцев готовы привиться "Спутником V", показал опрос
Большинство немцев готовы привиться "Спутником V", показал опрос - РИА Новости, 02.06.2021
Большинство немцев готовы привиться "Спутником V", показал опрос
В общей сложности 60% немцев готовы привиться российской вакциной от COVID "Спутник V", если бы у них была возможность, в восточной части ФРГ - более 70%,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:16
2021-06-02T13:16
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
восточная европа
германия
в мире
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БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. В общей сложности 60% немцев готовы привиться российской вакциной от COVID "Спутник V", если бы у них была возможность, в восточной части ФРГ - более 70%, следует из результатов опроса, представленного в среду Восточным комитетом немецкой экономики (OA) - бизнес-ассоциации, которая объединяет немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.Опрос проведен социологическим институтом Forsa по заказу OA и компании Wintershall Dea. По его данным, в Германии очень позитивно рассматривают возможность для кооперации с России в борьбе с пандемией коронавируса. В общей сложности 60% немцев готовы воспользоваться вакциной "Спутник", если бы у них была такая возможность. При этом в восточных землях ФРГ о таком намерении заявил 71% опрошенных, на западе Германии - 58%. 38% заявили, что не хотели бы привиться "Спутником".Опрос был проведен с 29 апреля по 10 мая, был опрошен 1001 человек, это граждане ФРГ старше 18 лет.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, восточная европа, германия, в мире

Большинство немцев готовы привиться "Спутником V", показал опрос

13:16 02.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. В общей сложности 60% немцев готовы привиться российской вакциной от COVID "Спутник V", если бы у них была возможность, в восточной части ФРГ - более 70%, следует из результатов опроса, представленного в среду Восточным комитетом немецкой экономики (OA) - бизнес-ассоциации, которая объединяет немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.
Опрос проведен социологическим институтом Forsa по заказу OA и компании Wintershall Dea. По его данным, в Германии очень позитивно рассматривают возможность для кооперации с России в борьбе с пандемией коронавируса. В общей сложности 60% немцев готовы воспользоваться вакциной "Спутник", если бы у них была такая возможность. При этом в восточных землях ФРГ о таком намерении заявил 71% опрошенных, на западе Германии - 58%. 38% заявили, что не хотели бы привиться "Спутником".
Опрос был проведен с 29 апреля по 10 мая, был опрошен 1001 человек, это граждане ФРГ старше 18 лет.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Восточная ЕвропаГерманияВ мире
 
 
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