https://ria.ru/20210602/sputnik-1735314486.html

Итальянский губернатор призвал включить "Спутник V" в COVID-паспорта ЕС

Итальянский губернатор призвал включить "Спутник V" в COVID-паспорта ЕС - РИА Новости, 02.06.2021

Итальянский губернатор призвал включить "Спутник V" в COVID-паспорта ЕС

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" должна быть включена в "COVID-паспорта" ЕС, что позволит привившимся этой вакциной людям свободно путешествовать... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T18:17

2021-06-02T18:17

2021-06-02T18:17

петербургский международный экономический форум

коронавирус covid-19

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

апулия

евросоюз

италия

в мире

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" должна быть включена в "COVID-паспорта" ЕС, что позволит привившимся этой вакциной людям свободно путешествовать по Европе, заявил РИА Новости губернатор итальянской области Апулия Микеле Эмилиано на полях ПМЭФ.В Евросоюзе 1 июня в тестовом режиме заработала электронная система проверки коронавирусных сертификатов, что дает возможность государствам-членам подключаться к общей европейской программе и постепенно начать выдачу электронных сертификатов."Я очень надеюсь, что российские туристы, получившие обе дозы российской вакцины, будут включены в список ... Мы в этом крайне заинтересованы, и туризм из России за последние несколько лет принес крайне благоприятные результаты", - отметил Эмилиано.По мнению губернатора, дипломатические отношения между Италией и Россией напряженные, но выпуск российской вакцины на местном уровне - это преимущественно экономический вопрос."Я буду доволен, если мы сможем производить вакцину "Спутник V" в Апулии. Если власти дадут нам разрешение", - заявил Эмилиано.Согласно губернатору, жители области положительно отнесутся к возможности привиться российской вакциной, высокое качество которой широко известно.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/vaktsina-1735310573.html

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апулия

италия

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коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), апулия, евросоюз, италия, в мире