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В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V" - РИА Новости, 02.06.2021
В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
Национальный регулятор Бразилии Anvisa 4 июня снова рассмотрит вопрос об импорте российской вакцины "Спутник V", говорится в сообщении Anvisa. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T01:50
2021-06-02T01:50
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вакцина "спутник v"
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июн – РИА Новости. Национальный регулятор Бразилии Anvisa 4 июня снова рассмотрит вопрос об импорте российской вакцины "Спутник V", говорится в сообщении Anvisa.В конце апреля бразильский регулятор Anvisa отклонил запрос региональных правительств на импорт вакцины "Спутник V" до предоставления "недостающей информации". Разработчики вакцины назвали это решение политизированным и не имеющим ничего общего с доступом регулятора к информации. По их словам, это подтверждают и данные доклада министерства здравоохранения и социальных служб США, где говорится о попытках ведомства надавить на власти Бразилии и заставить их отказаться от закупок российской вакцины.Затем регулятору были переданы недостающие документы для импорта российской вакцины против COVID-19.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, бразилия, сша, в мире

В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"

01:50 02.06.2021
 
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Медик готовит шприц с препаратом Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июн – РИА Новости. Национальный регулятор Бразилии Anvisa 4 июня снова рассмотрит вопрос об импорте российской вакцины "Спутник V", говорится в сообщении Anvisa.
"Совет Anvisa проведет 4 июня экстренное совещание. Директоры проанализируют запросы о выдаче… разрешения на импорт и распространение вакцин Covaxin и "Спутник V", - говорится в заявлении.
В конце апреля бразильский регулятор Anvisa отклонил запрос региональных правительств на импорт вакцины "Спутник V" до предоставления "недостающей информации". Разработчики вакцины назвали это решение политизированным и не имеющим ничего общего с доступом регулятора к информации. По их словам, это подтверждают и данные доклада министерства здравоохранения и социальных служб США, где говорится о попытках ведомства надавить на власти Бразилии и заставить их отказаться от закупок российской вакцины.
Затем регулятору были переданы недостающие документы для импорта российской вакцины против COVID-19.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияБразилияСШАВ мире
 
 
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