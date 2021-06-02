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Рябков прокомментировал ситуацию со списком недружественных стран

Рябков прокомментировал ситуацию со списком недружественных стран - РИА Новости, 02.06.2021

Рябков прокомментировал ситуацию со списком недружественных стран

Москва не готова сейчас обсуждать, возможны ли изменения в списке недружественных стран и в какие сроки, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:06

2021-06-02T11:06

2021-06-02T11:48

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

политика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва не готова сейчас обсуждать, возможны ли изменения в списке недружественных стран и в какие сроки, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков."Мы не относимся к перечню, который одобрен соответствующим распоряжением правительства, как к конъюнктурному моменту и средству разогрева ситуации. Это юридический акт, это платформа для реализации определённых решений, принятых у нас, которая отсутствовала раньше. Поэтому рассуждать о том, стоит или не стоит туда кого-то добавлять или кого-то выводить из этого списка только в силу политических сигналов, которые мы слышим... Эти сигналы меняются, они идут потоком, не нужно думать, что в отношении этого списка готовятся какие-то дополнительные решения", - отметил Рябков.По его словам, в Москве следят за общественно-политической дискуссией на эту тему, а также слышат сигналы из-за границы по данному вопросу. "Но все это не играет решающей роли в определении нашей политики и разработке того курса, который мы будем проводить, в том числе в отношении государств, попавших в этот перечень", - заключил он.Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.

https://ria.ru/20210521/chekhiya-1733255000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, политика