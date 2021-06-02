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Рябков прокомментировал ситуацию со списком недружественных стран
Рябков прокомментировал ситуацию со списком недружественных стран - РИА Новости, 02.06.2021
Рябков прокомментировал ситуацию со списком недружественных стран
Москва не готова сейчас обсуждать, возможны ли изменения в списке недружественных стран и в какие сроки, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:06
2021-06-02T11:06
2021-06-02T11:48
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
политика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва не готова сейчас обсуждать, возможны ли изменения в списке недружественных стран и в какие сроки, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков."Мы не относимся к перечню, который одобрен соответствующим распоряжением правительства, как к конъюнктурному моменту и средству разогрева ситуации. Это юридический акт, это платформа для реализации определённых решений, принятых у нас, которая отсутствовала раньше. Поэтому рассуждать о том, стоит или не стоит туда кого-то добавлять или кого-то выводить из этого списка только в силу политических сигналов, которые мы слышим... Эти сигналы меняются, они идут потоком, не нужно думать, что в отношении этого списка готовятся какие-то дополнительные решения", - отметил Рябков.По его словам, в Москве следят за общественно-политической дискуссией на эту тему, а также слышат сигналы из-за границы по данному вопросу. "Но все это не играет решающей роли в определении нашей политики и разработке того курса, который мы будем проводить, в том числе в отношении государств, попавших в этот перечень", - заключил он.Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, политика
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва
не готова сейчас обсуждать, возможны ли изменения в списке недружественных стран и в какие сроки, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков
.
"Очень тяжёлая ситуация сложилась в наших отношениях с США и Чешской Республикой, что, собственно говоря и побудило создать такой инструмент, но мы не готовы сейчас обсуждать даже в первом приближении, когда возможны изменения, возможны ли они в принципе в этом списке", - сказал он.
"Мы не относимся к перечню, который одобрен соответствующим распоряжением правительства, как к конъюнктурному моменту и средству разогрева ситуации. Это юридический акт, это платформа для реализации определённых решений, принятых у нас, которая отсутствовала раньше. Поэтому рассуждать о том, стоит или не стоит туда кого-то добавлять или кого-то выводить из этого списка только в силу политических сигналов, которые мы слышим... Эти сигналы меняются, они идут потоком, не нужно думать, что в отношении этого списка готовятся какие-то дополнительные решения", - отметил Рябков.
По его словам, в Москве следят за общественно-политической дискуссией на эту тему, а также слышат сигналы из-за границы по данному вопросу. "Но все это не играет решающей роли в определении нашей политики и разработке того курса, который мы будем проводить, в том числе в отношении государств, попавших в этот перечень", - заключил он.
Кабмин РФ
ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США
и Чехия
. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.