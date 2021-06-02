https://ria.ru/20210602/sombrero-1735258306.html

Вильфанд призвал россиян носить сомбреро

Вильфанд призвал россиян носить сомбреро - РИА Новости, 02.06.2021

Вильфанд призвал россиян носить сомбреро

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд призвал россиян носить сомбреро, чтобы уберечься от ультрафиолетового излучения в купальный сезон. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:36

2021-06-02T14:36

2021-06-02T14:36

россия

роман вильфанд

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

общество

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Россиян призвали носить сомбреро

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд призвал россиян носить сомбреро, чтобы уберечься от ультрафиолетового излучения в купальный сезон.Вильфанд порекомендовал россиянам не показываться на солнце в период с 9 до 14 часов, если ультрафиолетовый индекс превышает 6 пунктов. По его словам, оперативно отслеживать этот показатель можно на официальном сайте Росгидромета."На курортах проблема ультрафиолета очень остра. Ещё 10 лет назад в принципе отдыхающие на юге не обращали внимание на это понятие, ну слышали, что есть такой вредный ультрафиолет, но пляжи всегда были заполнены в полуденные часы... Во всех развитых стран вместе с прогнозом погоды прогнозируется этот ультрафиолетовый индекс", - пояснил метеоролог.Вильфанд отметил, что ультрафиолетовое излучение является крайне опасным, прежде всего для кожи и слизистой глаз.

https://ria.ru/20210601/vesnushki-1735023570.html

россия

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2021

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россия, роман вильфанд, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество