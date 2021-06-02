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Вильфанд призвал россиян носить сомбреро
Вильфанд призвал россиян носить сомбреро - РИА Новости, 02.06.2021
Вильфанд призвал россиян носить сомбреро
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд призвал россиян носить сомбреро, чтобы уберечься от ультрафиолетового излучения в купальный сезон. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:36
2021-06-02T14:36
россия
роман вильфанд
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
общество
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Россиян призвали носить сомбреро
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд призвал россиян носить сомбреро, чтобы уберечься от ультрафиолетового излучения в купальный сезон.Вильфанд порекомендовал россиянам не показываться на солнце в период с 9 до 14 часов, если ультрафиолетовый индекс превышает 6 пунктов. По его словам, оперативно отслеживать этот показатель можно на официальном сайте Росгидромета."На курортах проблема ультрафиолета очень остра. Ещё 10 лет назад в принципе отдыхающие на юге не обращали внимание на это понятие, ну слышали, что есть такой вредный ультрафиолет, но пляжи всегда были заполнены в полуденные часы... Во всех развитых стран вместе с прогнозом погоды прогнозируется этот ультрафиолетовый индекс", - пояснил метеоролог.Вильфанд отметил, что ультрафиолетовое излучение является крайне опасным, прежде всего для кожи и слизистой глаз.
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россия, роман вильфанд, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество

Вильфанд призвал россиян носить сомбреро

14:36 02.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБолельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики
Болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд призвал россиян носить сомбреро, чтобы уберечься от ультрафиолетового излучения в купальный сезон.
"Есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения – с большим удовольствием читаешь: "Если увидите прогноз индекса больше 6, нужно носить широкополую шляпу "сомбреро". У нас не носят сомбреро, но может имеет смысл для своего здоровья приобрести такую шляпу, особенно детей предохранять от ожога", - сказал он в среду в ходе пресс-конференции на базе медиацентра МИА "Россия сегодня".
Вильфанд порекомендовал россиянам не показываться на солнце в период с 9 до 14 часов, если ультрафиолетовый индекс превышает 6 пунктов. По его словам, оперативно отслеживать этот показатель можно на официальном сайте Росгидромета.
"На курортах проблема ультрафиолета очень остра. Ещё 10 лет назад в принципе отдыхающие на юге не обращали внимание на это понятие, ну слышали, что есть такой вредный ультрафиолет, но пляжи всегда были заполнены в полуденные часы... Во всех развитых стран вместе с прогнозом погоды прогнозируется этот ультрафиолетовый индекс", - пояснил метеоролог.
Вильфанд отметил, что ультрафиолетовое излучение является крайне опасным, прежде всего для кожи и слизистой глаз.
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РоссияРоман ВильфандФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Общество
 
 
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