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Шоубиз
https://ria.ru/20210602/sobolev-1735311257.html
Илья Соболев раскрыл, как идет суд по иску на 85 миллионов из-за шутки
Илья Соболев раскрыл, как идет суд по иску на 85 миллионов из-за шутки - РИА Новости, 02.06.2021
Илья Соболев раскрыл, как идет суд по иску на 85 миллионов из-за шутки
Резидент Comedy Club Илья Соболев прокомментировал, как идет суд по иску почти на 85 миллионов из-за шутки, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T18:21
2021-06-02T18:21
шоубиз
илья соболев
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Резидент Comedy Club Илья Соболев прокомментировал, как идет суд по иску почти на 85 миллионов из-за шутки, сообщает Пятый канал. "Он хочет денег", — говорит Соболев об истце. С юмористом судится юрист из Тольятти Леонид Тарантов, считающий, что комик оскорбил его. Почти два года назад во время YouTube-шоу "Можно ваш телефончик?" участник передачи по заданию отправил аудиосообщение случайному контакту, в котором спрашивалось о сексуальной ориентации. При этом на экране были показаны фотография и имя абонента. Им оказался Тарантов. Мужчина уверяет, что инцидент плохо отразился на его работе. "Мы звонили им, говорили, хотите ли вы… Раз они хотели все прекратить. Мы готовы на мировую пойти, давайте мы просто вырежем этот кусок. Нам не перезвонили. Неделю мы ждали звонка после разговора", — уверяет Соболев."На момент подачи искового заявления, у нас посмотрело видео господина Соболева 844 тысячи человек. У нас же есть статья, которая за каждое нарушение предусматривает санкцию. 100 рублей за каждый просмотр — как билетик в кино сходить. Из этого и складывалась сумма", — объясняет истец, откуда взялась многомиллионный иск.2 июня суд назначил портретную экспертизу, которая установит действительно ли в эфире была показана фотография Тарантова, или на снимке изображен похожий на него человек.
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илья соболев

Илья Соболев раскрыл, как идет суд по иску на 85 миллионов из-за шутки

18:21 02.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИлья Соболев
Илья Соболев - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Резидент Comedy Club Илья Соболев прокомментировал, как идет суд по иску почти на 85 миллионов из-за шутки, сообщает Пятый канал.
"Он хочет денег", — говорит Соболев об истце.
С юмористом судится юрист из Тольятти Леонид Тарантов, считающий, что комик оскорбил его. Почти два года назад во время YouTube-шоу "Можно ваш телефончик?" участник передачи по заданию отправил аудиосообщение случайному контакту, в котором спрашивалось о сексуальной ориентации. При этом на экране были показаны фотография и имя абонента. Им оказался Тарантов. Мужчина уверяет, что инцидент плохо отразился на его работе.
"Мы звонили им, говорили, хотите ли вы… Раз они хотели все прекратить. Мы готовы на мировую пойти, давайте мы просто вырежем этот кусок. Нам не перезвонили. Неделю мы ждали звонка после разговора", — уверяет Соболев.
"На момент подачи искового заявления, у нас посмотрело видео господина Соболева 844 тысячи человек. У нас же есть статья, которая за каждое нарушение предусматривает санкцию. 100 рублей за каждый просмотр — как билетик в кино сходить. Из этого и складывалась сумма", — объясняет истец, откуда взялась многомиллионный иск.
2 июня суд назначил портретную экспертизу, которая установит действительно ли в эфире была показана фотография Тарантова, или на снимке изображен похожий на него человек.
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