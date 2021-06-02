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В Минздраве рассказали о закупках лекарств для детей со СМА

В Минздраве рассказали о закупках лекарств для детей со СМА - РИА Новости, 02.06.2021

В Минздраве рассказали о закупках лекарств для детей со СМА

Централизованные закупки лекарственных препаратов для детей со спинальной мышечной атрофией позволили сэкономить более 800 миллионов рублей, сказала директор... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T13:33

2021-06-02T13:33

2021-06-02T13:33

россия

елена максимкина

петербургский международный экономический форум (фонд)

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Централизованные закупки лекарственных препаратов для детей со спинальной мышечной атрофией позволили сэкономить более 800 миллионов рублей, сказала директор Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ Елена Максимкина.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах используется также препарат "Золгенсма"."Нам очень важно, что зарегистрированные препараты могут быстрее попасть к пациенту, существуют прозрачные процедуры закупок в любой стране. Они точно так же у нас централизуются... в настоящее время только на закупки лекарственных препаратов для пациентов со спинальной мышечной атрофией удалось сэкономить более 800 миллионов рублей, а это дополнительные жизни, обеспеченные этими препаратами", - сказала Астапенко в ходе сессии.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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россия, елена максимкина, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество