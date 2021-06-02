https://ria.ru/20210602/sma-1735243520.html
В Минздраве рассказали о закупках лекарств для детей со СМА
В Минздраве рассказали о закупках лекарств для детей со СМА - РИА Новости, 02.06.2021
В Минздраве рассказали о закупках лекарств для детей со СМА
Централизованные закупки лекарственных препаратов для детей со спинальной мышечной атрофией позволили сэкономить более 800 миллионов рублей, сказала директор... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:33
2021-06-02T13:33
2021-06-02T13:33
россия
елена максимкина
петербургский международный экономический форум (фонд)
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149191/07/1491910726_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_05e55ecffd9b3e3378a754bfb718a289.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Централизованные закупки лекарственных препаратов для детей со спинальной мышечной атрофией позволили сэкономить более 800 миллионов рублей, сказала директор Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ Елена Максимкина.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах используется также препарат "Золгенсма"."Нам очень важно, что зарегистрированные препараты могут быстрее попасть к пациенту, существуют прозрачные процедуры закупок в любой стране. Они точно так же у нас централизуются... в настоящее время только на закупки лекарственных препаратов для пациентов со спинальной мышечной атрофией удалось сэкономить более 800 миллионов рублей, а это дополнительные жизни, обеспеченные этими препаратами", - сказала Астапенко в ходе сессии.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210513/sma-1732201265.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149191/07/1491910726_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_845dc2935627699a7261e548e75063bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, елена максимкина, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество