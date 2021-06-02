https://ria.ru/20210602/slezhka-1735340034.html
Захарова оценила реакцию Европы на сообщение о слежке США и Дании
Захарова оценила реакцию Европы на сообщение о слежке США и Дании - РИА Новости, 02.06.2021
Захарова оценила реакцию Европы на сообщение о слежке США и Дании
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавний скандал, разгоревшийся вокруг слежки Дании и США за европейскими политиками. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T22:42
2021-06-02T22:42
2021-06-02T22:42
анн линде (мид швеции)
мария захарова
евросоюз
ангела меркель
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в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавний скандал, разгоревшийся вокруг слежки Дании и США за европейскими политиками.В воскресенье германская газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Агентство национальной безопасности США с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально – за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешним президентом ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.Говоря о реакции на произошедшее в Дании, она отметила, что "датский официоз затих". В то же время реакция тех, кого прослушивали, удивила."Соседи – правительства Швеции и Норвегии – потребовали... нет, не высылки датских дипломатов, не введения санкций против США, не лишения их голосов в каких-нибудь международных структурах. Они потребовали объяснений от Дании. Но так, нежно потребовали. Не хватает, мол, информации, чтобы понять суть произошедшего. Что-то вроде: "Помним, что били (глагол можно заменить на более емкий). Помним, кто бил. Помним, в какое место. Чувствуем, что всё болит. А суть произошедшего не понимаем. Напомните, пожалуйста", - продолжила представитель российского МИД.При этом, подчеркнула Захарова, не последовало никаких санкций, закрытия посольств, походов в Совбез ООН.Мария Захарова также обратила внимание, что за день до публикации расследования внешнеполитический комитет шведского парламента провел дебаты по российской тематике с участием министра иностранных дел Швеции Анн Линде, где шла речь о "российской агрессии" на Украине, о "незаконной аннексии" Крыма, "негативном внешнеполитическом влиянии" Москвы на постсоветском пространстве и т.д."Ни Швеция, ни Норвегия, ни Франция, ни Германия не могли не заметить, что американо-датский дуэт совершил с ними что-то не совсем приличное. Но и как конкретно сформулировать претензию обиженные страны пока не придумали. Нельзя же сказать прямо: "Нас не устраивает датская рука Вашингтона, засунутая в наши внутренние дела", - подчеркнула она.Захарова также напомнила кодовое название "евросолидарной операции" – "Данхаммер" (Operation Dunhammer), что переводится как "камыш".
https://ria.ru/20210601/ssha-1735163500.html
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анн линде (мид швеции), мария захарова, евросоюз, ангела меркель, дания, европа, сша, в мире
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
прокомментировала недавний скандал, разгоревшийся вокруг слежки Дании
и США
за европейскими политиками.
В воскресенье германская газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Агентство национальной безопасности США с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально – за канцлером Германии Ангелой Меркель
, министром иностранных дел (нынешним президентом ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком
.
"Собственно, Штаты делали ровно то, в чем постоянно обвиняют Россию. Самое фантастическое, что работа шла абсолютно легально. Ну, в западном понимании права – по правильным правилам. Об этом свидетельствует "слив" сведений из секретного доклада датской службы военной разведки 2015 г.", - написала Захарова в своем Facebook.
Говоря о реакции на произошедшее в Дании, она отметила, что "датский официоз затих". В то же время реакция тех, кого прослушивали, удивила.
"Соседи – правительства Швеции и Норвегии – потребовали... нет, не высылки датских дипломатов, не введения санкций против США, не лишения их голосов в каких-нибудь международных структурах. Они потребовали объяснений от Дании. Но так, нежно потребовали. Не хватает, мол, информации, чтобы понять суть произошедшего. Что-то вроде: "Помним, что били (глагол можно заменить на более емкий). Помним, кто бил. Помним, в какое место. Чувствуем, что всё болит. А суть произошедшего не понимаем. Напомните, пожалуйста", - продолжила представитель российского МИД.
При этом, подчеркнула Захарова, не последовало никаких санкций, закрытия посольств, походов в Совбез ООН
.
Мария Захарова также обратила внимание, что за день до публикации расследования внешнеполитический комитет шведского парламента провел дебаты по российской тематике с участием министра иностранных дел Швеции Анн Линде
, где шла речь о "российской агрессии" на Украине
, о "незаконной аннексии" Крыма, "негативном внешнеполитическом влиянии" Москвы
на постсоветском пространстве и т.д.
"Только все обсудили, как на следующий день беда пришла откуда не ждали – с копенгагенщины. И ведь задор состоявшейся накануне русофобской падучей в шведском парламенте с призывом привлечь Москву к ответственности за то или иное "международное преступление" никаким образом не нашёл своего продолжения в комментировании факта антишведского датско-американского шпионажа", - отметила Захарова.
"Ни Швеция, ни Норвегия, ни Франция, ни Германия не могли не заметить, что американо-датский дуэт совершил с ними что-то не совсем приличное. Но и как конкретно сформулировать претензию обиженные страны пока не придумали. Нельзя же сказать прямо: "Нас не устраивает датская рука Вашингтона, засунутая в наши внутренние дела", - подчеркнула она.
Захарова также напомнила кодовое название "евросолидарной операции" – "Данхаммер" (Operation Dunhammer), что переводится как "камыш".
"Тот, который шумел ночкой тёмною, пока деревья гнулись. Ну кто ещё так мог назвать спецоперацию? Если русский след не найдут, я расстроюсь", - резюмировала Захарова.