https://ria.ru/20210602/slezhka-1735340034.html

Захарова оценила реакцию Европы на сообщение о слежке США и Дании

Захарова оценила реакцию Европы на сообщение о слежке США и Дании - РИА Новости, 02.06.2021

Захарова оценила реакцию Европы на сообщение о слежке США и Дании

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавний скандал, разгоревшийся вокруг слежки Дании и США за европейскими политиками. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T22:42

2021-06-02T22:42

2021-06-02T22:42

анн линде (мид швеции)

мария захарова

евросоюз

ангела меркель

дания

европа

сша

в мире

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавний скандал, разгоревшийся вокруг слежки Дании и США за европейскими политиками.В воскресенье германская газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Агентство национальной безопасности США с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально – за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешним президентом ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.Говоря о реакции на произошедшее в Дании, она отметила, что "датский официоз затих". В то же время реакция тех, кого прослушивали, удивила."Соседи – правительства Швеции и Норвегии – потребовали... нет, не высылки датских дипломатов, не введения санкций против США, не лишения их голосов в каких-нибудь международных структурах. Они потребовали объяснений от Дании. Но так, нежно потребовали. Не хватает, мол, информации, чтобы понять суть произошедшего. Что-то вроде: "Помним, что били (глагол можно заменить на более емкий). Помним, кто бил. Помним, в какое место. Чувствуем, что всё болит. А суть произошедшего не понимаем. Напомните, пожалуйста", - продолжила представитель российского МИД.При этом, подчеркнула Захарова, не последовало никаких санкций, закрытия посольств, походов в Совбез ООН.Мария Захарова также обратила внимание, что за день до публикации расследования внешнеполитический комитет шведского парламента провел дебаты по российской тематике с участием министра иностранных дел Швеции Анн Линде, где шла речь о "российской агрессии" на Украине, о "незаконной аннексии" Крыма, "негативном внешнеполитическом влиянии" Москвы на постсоветском пространстве и т.д."Ни Швеция, ни Норвегия, ни Франция, ни Германия не могли не заметить, что американо-датский дуэт совершил с ними что-то не совсем приличное. Но и как конкретно сформулировать претензию обиженные страны пока не придумали. Нельзя же сказать прямо: "Нас не устраивает датская рука Вашингтона, засунутая в наши внутренние дела", - подчеркнула она.Захарова также напомнила кодовое название "евросолидарной операции" – "Данхаммер" (Operation Dunhammer), что переводится как "камыш".

https://ria.ru/20210601/ssha-1735163500.html

https://ria.ru/20210601/mid-1735040368.html

https://ria.ru/20210531/slezhka-1734998454.html

дания

европа

сша

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анн линде (мид швеции), мария захарова, евросоюз, ангела меркель, дания, европа, сша, в мире