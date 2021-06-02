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СК заинтересовал ролик про полет вертолета с приклеенным скотчем мужчиной
СК заинтересовал ролик про полет вертолета с приклеенным скотчем мужчиной - РИА Новости, 02.06.2021
СК заинтересовал ролик про полет вертолета с приклеенным скотчем мужчиной
Следствие организовало проверку в связи с видео на YouTube блогера Михаила Литвина, на котором вертолет поднимает прикрепленного скотчем мужчину, сообщила... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:44
2021-06-02T22:33
россия
youtube
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Следствие организовало проверку в связи с видео на YouTube блогера Михаила Литвина, на котором вертолет поднимает прикрепленного скотчем мужчину, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК России Елена Марковская."В ходе мониторинга СМИ сотрудниками Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России выявлено видео, на котором известный блогер, материально стимулируя героев сюжета, поднимает одного из них прикрепленным к вертолету", — сказала Марковская.Предварительно установлено, что с 15 по 20 мая видеоблогер Михаил Литвин обратился к индивидуальному предпринимателю — владельцу вертолета Robinson R44 и договорился о съемках.На поле в районе Верхнее Мячково пилот разрешил прикрепить мужчину липкой лентой к нижней части фюзеляжа вертолета и "осуществил полет, не отвечающий требованиям безопасности, подвергнув жизнь и здоровье героя сюжета опасности". Как отмечает Марковская, пилот действовал по указанию блогера."По данному факту Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте организована доследственная проверка", — добавила Марковская.Она добавила, что вертолет уже изъят, пилот отстранен от полетов, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.У YouTube-канала Литвина почти семь миллионов подписчиков.
https://ria.ru/20210527/video-1734463177.html
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60
Блогер привязал мужчину к вертолету
Блогер Михаил Литвин (который сжег машину за 13 млн рублей) появился с новым приколом. В этот раз он скотчем привязал человека к вертолету и поднял в воздух ради лайков.
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россия, youtube, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК заинтересовал ролик про полет вертолета с приклеенным скотчем мужчиной

13:44 02.06.2021 (обновлено: 22:33 02.06.2021)
 
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Следствие организовало проверку в связи с видео на YouTube блогера Михаила Литвина, на котором вертолет поднимает прикрепленного скотчем мужчину, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК России Елена Марковская.
"В ходе мониторинга СМИ сотрудниками Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России выявлено видео, на котором известный блогер, материально стимулируя героев сюжета, поднимает одного из них прикрепленным к вертолету", — сказала Марковская.
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Предварительно установлено, что с 15 по 20 мая видеоблогер Михаил Литвин обратился к индивидуальному предпринимателю — владельцу вертолета Robinson R44 и договорился о съемках.
На поле в районе Верхнее Мячково пилот разрешил прикрепить мужчину липкой лентой к нижней части фюзеляжа вертолета и "осуществил полет, не отвечающий требованиям безопасности, подвергнув жизнь и здоровье героя сюжета опасности". Как отмечает Марковская, пилот действовал по указанию блогера.
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"По данному факту Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте организована доследственная проверка", — добавила Марковская.
Она добавила, что вертолет уже изъят, пилот отстранен от полетов, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
У YouTube-канала Литвина почти семь миллионов подписчиков.
 
РоссияYouTubeСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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