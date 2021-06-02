https://ria.ru/20210602/shri-lanka-1735282308.html

На Шри-Ланке продлили запрет на передвижение внутри страны

На Шри-Ланке продлили запрет на передвижение внутри страны - РИА Новости, 02.06.2021

На Шри-Ланке продлили запрет на передвижение внутри страны

Власти Шри-Ланки в связи с продолжающейся пандемией коронавируса продлили запрет на передвижение внутри страны до 14 июня. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T17:41

2021-06-02T17:41

2021-06-02T17:41

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости. Власти Шри-Ланки в связи с продолжающейся пандемией коронавируса продлили запрет на передвижение внутри страны до 14 июня."Действующие ограничения на передвижение в связи с COVID-19, которые должны были быть сняты в 4:00 7 июня, были продлены до 4:00 14 июня", – сообщил правительственный департамент информации со ссылкой на командующего армией генерала Шавендру Силву.Комендантский час на острове был введен с 23:00 21 мая до 4:00 7 июня, чтобы сдержать рост случаев заболевания COVID-19.Шри-Ланка переживает третью волну пандемии, новым штаммом только в мае заразились более 50 тысяч человек. Согласно последним данным Минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 189 тысяч, выздоровели более 160 тысяч человек, умерли более 1,5 тысячи, а число получающих лечение составляет 27 тысяч.Вместе с тем, с 1 июня Шри-Ланка сняла ограничение на посещение острова зарубежными туристами. Прибывающим иностранцам придется сделать ПЦР-тест до отлета, еще один по прилету и оставаться на карантине в течение двух недель. Однако посещение острова не разрешается тем людям, которые в последние 14 дней были в Индии или Вьетнаме, даже если они являются гражданами Шри-Ланки.

https://ria.ru/20210528/shri-lanka-1734596875.html

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