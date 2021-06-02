Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210602/shri-lanka-1735282308.html
На Шри-Ланке продлили запрет на передвижение внутри страны
На Шри-Ланке продлили запрет на передвижение внутри страны - РИА Новости, 02.06.2021
На Шри-Ланке продлили запрет на передвижение внутри страны
Власти Шри-Ланки в связи с продолжающейся пандемией коронавируса продлили запрет на передвижение внутри страны до 14 июня. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:41
2021-06-02T17:41
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
туризм
туристы
новости - туризм
шри-ланка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593497581_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_9fc499dea1b00bfcd37fef2497049248.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости. Власти Шри-Ланки в связи с продолжающейся пандемией коронавируса продлили запрет на передвижение внутри страны до 14 июня."Действующие ограничения на передвижение в связи с COVID-19, которые должны были быть сняты в 4:00 7 июня, были продлены до 4:00 14 июня", – сообщил правительственный департамент информации со ссылкой на командующего армией генерала Шавендру Силву.Комендантский час на острове был введен с 23:00 21 мая до 4:00 7 июня, чтобы сдержать рост случаев заболевания COVID-19.Шри-Ланка переживает третью волну пандемии, новым штаммом только в мае заразились более 50 тысяч человек. Согласно последним данным Минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 189 тысяч, выздоровели более 160 тысяч человек, умерли более 1,5 тысячи, а число получающих лечение составляет 27 тысяч.Вместе с тем, с 1 июня Шри-Ланка сняла ограничение на посещение острова зарубежными туристами. Прибывающим иностранцам придется сделать ПЦР-тест до отлета, еще один по прилету и оставаться на карантине в течение двух недель. Однако посещение острова не разрешается тем людям, которые в последние 14 дней были в Индии или Вьетнаме, даже если они являются гражданами Шри-Ланки.
https://ria.ru/20210528/shri-lanka-1734596875.html
шри-ланка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593497581_102:0:1542:1080_1920x0_80_0_0_fdd082bef70958c856a8d8304b7d3795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, шри-ланка

На Шри-Ланке продлили запрет на передвижение внутри страны

17:41 02.06.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Julie Anne Workman / Золотой храм
Золотой храм - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
CC BY-SA 3.0 / Julie Anne Workman /
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости. Власти Шри-Ланки в связи с продолжающейся пандемией коронавируса продлили запрет на передвижение внутри страны до 14 июня.
"Действующие ограничения на передвижение в связи с COVID-19, которые должны были быть сняты в 4:00 7 июня, были продлены до 4:00 14 июня", – сообщил правительственный департамент информации со ссылкой на командующего армией генерала Шавендру Силву.
Комендантский час на острове был введен с 23:00 21 мая до 4:00 7 июня, чтобы сдержать рост случаев заболевания COVID-19.
Шри-Ланка переживает третью волну пандемии, новым штаммом только в мае заразились более 50 тысяч человек. Согласно последним данным Минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 189 тысяч, выздоровели более 160 тысяч человек, умерли более 1,5 тысячи, а число получающих лечение составляет 27 тысяч.
Вместе с тем, с 1 июня Шри-Ланка сняла ограничение на посещение острова зарубежными туристами. Прибывающим иностранцам придется сделать ПЦР-тест до отлета, еще один по прилету и оставаться на карантине в течение двух недель. Однако посещение острова не разрешается тем людям, которые в последние 14 дней были в Индии или Вьетнаме, даже если они являются гражданами Шри-Ланки.
Побережье острова Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 17:05Туризм
Власти Шри-Ланки определили правила приема туристов
 
Туризмкуда можно лететьотдых на мореКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыНовости - ТуризмШри-Ланка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:29Владельцы судна "Амур" не подтвердили его задержание в Японии
02:24В "Опоре России" рассказали, как можно наладить онлайн-продажу алкоголя
02:22В Польше призвали начать говорить с Россией на языке войны
02:17США сообщили об обсуждении "Северного потока — 2" с немецкими экспертами
02:15Назван тип людей, которым фатально не везет с деньгами
01:15Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья
01:09В "Газпром нефти" рассказали о лидерстве на рынке продажи кофе
01:00Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса
00:52Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
00:39Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице
00:30Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис
00:19В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии
00:01США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"*
23:47Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину
23:46В Белоруссии объяснили, зачем МиГ-29 сопровождал борт Ryanair в Минск
23:45В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности
23:33В Израиле лидер оппозиции сообщил президенту о формировании коалиции
23:30ФБР заявило о причастности группировок REvil и Sodinokibi к хакерской атаке на JBS
23:26В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка
23:20Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу
Лента новостейМолния