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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/shnurov-1735304040.html
Шнуров назвал запреты Киева на въезд российских артистов нелепостью
Шнуров назвал запреты Киева на въезд российских артистов нелепостью - РИА Новости, 02.06.2021
Шнуров назвал запреты Киева на въезд российских артистов нелепостью
Запрет в отношении 11 артистов из России на въезд на Украину – нелепость, потому что границы в современном мире условны и не имеют значения, считает музыкант... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:29
2021-06-02T17:29
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
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общество
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Запрет в отношении 11 артистов из России на въезд на Украину – нелепость, потому что границы в современном мире условны и не имеют значения, считает музыкант Сергей Шнуров.Ранее кабинет министров Украины внес на рассмотрение Совета национальной безопасности решение о санкциях против 11 деятелей культуры из РФ, им будет запрещен въезд в страну на три года. Санкции предлагается ввести против Владимира Вдовиченкова, Жанны Эппле, Ольги Кабо, Дмитрия Орлова, Александра Петрова, Евгения Пронина, Анастасии Сланевской, Евгения Стычкина, Ярослава Сумишевского, Павла Трубинера и Алексея Чадова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), шнур (сергей шнуров), украина, общество, в мире, политика

Шнуров назвал запреты Киева на въезд российских артистов нелепостью

17:29 02.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМузыкант, член "Партии роста" Сергей Шнуров в зале Центра международной торговли на Красной Пресне перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров в зале Центра международной торговли на Красной Пресне перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Запрет в отношении 11 артистов из России на въезд на Украину – нелепость, потому что границы в современном мире условны и не имеют значения, считает музыкант Сергей Шнуров.
Ранее кабинет министров Украины внес на рассмотрение Совета национальной безопасности решение о санкциях против 11 деятелей культуры из РФ, им будет запрещен въезд в страну на три года. Санкции предлагается ввести против Владимира Вдовиченкова, Жанны Эппле, Ольги Кабо, Дмитрия Орлова, Александра Петрова, Евгения Пронина, Анастасии Сланевской, Евгения Стычкина, Ярослава Сумишевского, Павла Трубинера и Алексея Чадова.
"Я думаю, что рано или поздно это закончится. Это какая-то нелепость, и границы – это условность, которая в глобальном мире уже не имеет значения. Скоро все будет по-другому", - сказал Шнуров журналистам на полях ПМЭФ-2021.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Певица Манижа (Россия) выступает на репетиции первого полуфинала конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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