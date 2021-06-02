https://ria.ru/20210602/sheeran-1735145402.html
Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
Эд Ширан согласился стать лицом TikTok - РИА Новости, 02.06.2021
Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
Британский музыкант Эд Ширан подписал крупный контракт с социальной сетью TikTok и станет ее рекламным лицом, сообщает таблоид Sun со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T01:38
2021-06-02T01:38
2021-06-02T01:59
культура
tiktok
новости культуры
эд ширан
sun
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597693875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59985c6b20c4bcc9a4bd15b7ccc0f4d4.jpg
ЛОНДОН, 2 июн - РИА Новости. Британский музыкант Эд Ширан подписал крупный контракт с социальной сетью TikTok и станет ее рекламным лицом, сообщает таблоид Sun со ссылкой на источники."Эд подписал мегаконтракт с TikTok и недавно проводил съемки (для соцсети - Прим. ред.) в Лондоне. Огромная удача - получить такую фигуру, как Эд, и все действительно в восторге от конечного результата. TikTok сейчас - огромная платформа для артистов, и Эд понимает это", - сообщил источник.Отмечается, что сотрудничество музыканта с TikTok - это лишь начало его возвращения на сцену. Источники сообщили, что таким образом Ширан, возможно, будет продвигать свою новую музыку.Эд Ширан - один из наиболее успешных коммерческих артистов современности. Впервые он стал известен в 2011 году после выхода сингла The A Team. В конце 2017 года Эд Ширан стал кавалером ордена Британской империи за свой вклад в области музыки и благотворительности. За всю карьеру он четырежды становился лауреатом "Грэмми", получил четыре премии Айвора Новелло, пять премий Brit Awards, шесть премий Billboard Awards и многие другие.
https://ria.ru/20210601/friends-1734888463.html
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597693875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d79c2f07efb34331ad4576cac12805a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, новости культуры, эд ширан, sun, лондон
ЛОНДОН, 2 июн - РИА Новости.
Британский музыкант Эд Ширан подписал крупный контракт с социальной сетью TikTok и станет ее рекламным лицом, сообщает
таблоид Sun со ссылкой на источники.
"Эд подписал мегаконтракт с TikTok и недавно проводил съемки (для соцсети - Прим. ред.) в Лондоне. Огромная удача - получить такую фигуру, как Эд, и все действительно в восторге от конечного результата. TikTok сейчас - огромная платформа для артистов, и Эд понимает это", - сообщил источник.
Отмечается, что сотрудничество музыканта с TikTok - это лишь начало его возвращения на сцену. Источники сообщили, что таким образом Ширан, возможно, будет продвигать свою новую музыку.
Эд Ширан - один из наиболее успешных коммерческих артистов современности. Впервые он стал известен в 2011 году после выхода сингла The A Team. В конце 2017 года Эд Ширан стал кавалером ордена Британской империи за свой вклад в области музыки и благотворительности. За всю карьеру он четырежды становился лауреатом "Грэмми", получил четыре премии Айвора Новелло, пять премий Brit Awards, шесть премий Billboard Awards и многие другие.