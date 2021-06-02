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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210602/sheeran-1735145402.html
Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
Эд Ширан согласился стать лицом TikTok - РИА Новости, 02.06.2021
Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
Британский музыкант Эд Ширан подписал крупный контракт с социальной сетью TikTok и станет ее рекламным лицом, сообщает таблоид Sun со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T01:38
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культура
tiktok
новости культуры
эд ширан
sun
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ЛОНДОН, 2 июн - РИА Новости. Британский музыкант Эд Ширан подписал крупный контракт с социальной сетью TikTok и станет ее рекламным лицом, сообщает таблоид Sun со ссылкой на источники."Эд подписал мегаконтракт с TikTok и недавно проводил съемки (для соцсети - Прим. ред.) в Лондоне. Огромная удача - получить такую фигуру, как Эд, и все действительно в восторге от конечного результата. TikTok сейчас - огромная платформа для артистов, и Эд понимает это", - сообщил источник.Отмечается, что сотрудничество музыканта с TikTok - это лишь начало его возвращения на сцену. Источники сообщили, что таким образом Ширан, возможно, будет продвигать свою новую музыку.Эд Ширан - один из наиболее успешных коммерческих артистов современности. Впервые он стал известен в 2011 году после выхода сингла The A Team. В конце 2017 года Эд Ширан стал кавалером ордена Британской империи за свой вклад в области музыки и благотворительности. За всю карьеру он четырежды становился лауреатом "Грэмми", получил четыре премии Айвора Новелло, пять премий Brit Awards, шесть премий Billboard Awards и многие другие.
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tiktok, новости культуры, эд ширан, sun, лондон

Эд Ширан согласился стать лицом TikTok

01:38 02.06.2021 (обновлено: 01:59 02.06.2021)
 
© AP Photo / Grant PollardЭд Ширан во время выступления
Эд Ширан во время выступления - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© AP Photo / Grant Pollard
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 2 июн - РИА Новости. Британский музыкант Эд Ширан подписал крупный контракт с социальной сетью TikTok и станет ее рекламным лицом, сообщает таблоид Sun со ссылкой на источники.
"Эд подписал мегаконтракт с TikTok и недавно проводил съемки (для соцсети - Прим. ред.) в Лондоне. Огромная удача - получить такую фигуру, как Эд, и все действительно в восторге от конечного результата. TikTok сейчас - огромная платформа для артистов, и Эд понимает это", - сообщил источник.
Отмечается, что сотрудничество музыканта с TikTok - это лишь начало его возвращения на сцену. Источники сообщили, что таким образом Ширан, возможно, будет продвигать свою новую музыку.
Эд Ширан - один из наиболее успешных коммерческих артистов современности. Впервые он стал известен в 2011 году после выхода сингла The A Team. В конце 2017 года Эд Ширан стал кавалером ордена Британской империи за свой вклад в области музыки и благотворительности. За всю карьеру он четырежды становился лауреатом "Грэмми", получил четыре премии Айвора Новелло, пять премий Brit Awards, шесть премий Billboard Awards и многие другие.
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