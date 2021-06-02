Красноярцы занялись серфингом на затопленной Енисеем набережной
14:32 02.06.2021 (обновлено: 14:35 02.06.2021)
© РИА НовостиЦентральная городская набережная Красноярска. Кадр из видео
© РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Красноярцы катаются на досках по нижнему ярусу затопленной Енисеем набережной в районе Вантового моста в центре города.
Как передает корреспондент РИА Новости, нижний ярус набережной затоплен. Но это не останавливает горожан - после холодных дней установилась почти 30-градусная жара, и семьи с детьми устремились на берег Енисея. Малыши, залезая на лавки с ногами, пытаются вырваться и потрогать воду. А подростки катаются по воде на пластиковых досках. При этом полицейские патрули предупреждают о соблюдении мер безопасности.
По данным краевого главка МВД, полиция проводит профилактические мероприятия на территории Красноярска. Участковые и инспекторы ПДН встречаются с местными жителями, чтобы рассказать им о правилах безопасного поведения в условиях подтопления. Сотрудники туристической полиции на трициклах, велосипедах и катере патрулируют места массового пребывания граждан.
В ходе мероприятий полицейские напоминают гражданам, куда они могут обратиться в случае обострения паводковой ситуации, вручают листовки с телефонами экстренных служб и адресами эвакуационных пунктов. Кроме того, сотрудники полиции совместно с представителями МЧС разъясняют местным жителям правила поведения на водоемах и вблизи них в период таяния льда.
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В результате паводка и обильных осадков Енисей в пригороде и самом Красноярске начал подниматься в конце мая. Во вторник краевые власти сообщили, что будет увеличен сброс воды на Красноярской ГЭС до 6 тысяч кубометров в секунду, и это может серьезно осложнить паводковую обстановку в Красноярске и окрестностях. Власти Красноярска в связи с возможными подтоплениями, вызванными сбросом воды на Красноярской ГЭС, ввели в городе режим угрозы ЧС. Во вторник днем ГЭС начала сбрасывать воду. В краевом агентстве ГО и ЧС сообщили, что повышенные сбросы могут продлиться до конца июня. В ведомстве попросили жителей ограничить пребывание в прибрежных зонах, по возможности отключить электричество.