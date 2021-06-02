https://ria.ru/20210602/schetchiki-1735195372.html
Шульгинов ответил на вопрос о росте тарифов из-за "умных" счетчиков
Шульгинов ответил на вопрос о росте тарифов из-за "умных" счетчиков - РИА Новости, 02.06.2021
Шульгинов ответил на вопрос о росте тарифов из-за "умных" счетчиков
Минэнерго России не ждет сверхнормативного роста тарифов на электроэнергию из-за установки "умных" счетчиков, заявил глава министерства Николай Шульгинов в... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:23
2021-06-02T09:23
2021-06-02T09:23
петербургский международный экономический форум
россия
жкх
николай шульгинов
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Минэнерго России не ждет сверхнормативного роста тарифов на электроэнергию из-за установки "умных" счетчиков, заявил глава министерства Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ."Закон об "умных" счетчиках прежде всего направлен на снижение социальной нагрузки и снятие ответственности с потребителей за организацию учета. Теперь за него отвечают профессиональные участники рынка, что позволит повысить эффективность отрасли как раз за счет внедрения этого интеллектуального учета. У компаний появится экономия, которая будет направляться на установку "умных" счетчиков. Концепция плавного перехода на интеллектуальный учет позволит распределить нагрузку на тариф оптимальным образом. То есть никакого сверхнормативного роста тарифов быть не должно", - сказал Шульгинов.Минэнерго будет следить за ходом реализации реформы по замене счетчиков компаниями и при необходимости совершенствовать нормативную базу для достижения максимального эффекта, заключил министр.В России принят закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, они включают в себя, в частности, "умные" счетчики, способные удаленно передавать показания, и различные датчики, которые контролируют работу электросетей. Согласно закону, с 1 июля 2020 года обязанности учета электроэнергии в многоквартирных домах возложены на гарантирующих поставщиков (это основные энергосбытовые компании субъектов РФ), а для остальных потребителей - на электросетевые компании.С 1 января 2022 года у гарантирующих поставщиков и электросетевых компаний возникает обязанность устанавливать только интеллектуальные приборы учета.В апреле замглавы ФАС Виталий Королев заявил журналистам, что пока нет понимания, какие источники финансирования будут использовать энергокомпании, чтобы обеспечить установку "умных" счетчиков без роста тарифов на электроэнергию.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://realty.ria.ru/20210125/schetchiki-1594460779.html
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россия, жкх, николай шульгинов, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Минэнерго России
не ждет сверхнормативного роста тарифов на электроэнергию из-за установки "умных" счетчиков, заявил глава министерства Николай Шульгинов
в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ
.
"Закон об "умных" счетчиках прежде всего направлен на снижение социальной нагрузки и снятие ответственности с потребителей за организацию учета. Теперь за него отвечают профессиональные участники рынка, что позволит повысить эффективность отрасли как раз за счет внедрения этого интеллектуального учета. У компаний появится экономия, которая будет направляться на установку "умных" счетчиков. Концепция плавного перехода на интеллектуальный учет позволит распределить нагрузку на тариф оптимальным образом. То есть никакого сверхнормативного роста тарифов быть не должно", - сказал Шульгинов.
"Это небыстрый процесс, замена счетчиков будет происходить постепенно, в течение 15 лет. Эффективность внедрения интеллектуального учета зависит от многих факторов, поэтому оценки могут быть разными", - ответил министр на вопрос, во сколько компаниям обойдется установка приборов интеллектуального учета электроэнергии.
Минэнерго будет следить за ходом реализации реформы по замене счетчиков компаниями и при необходимости совершенствовать нормативную базу для достижения максимального эффекта, заключил министр.
В России принят закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, они включают в себя, в частности, "умные" счетчики, способные удаленно передавать показания, и различные датчики, которые контролируют работу электросетей. Согласно закону, с 1 июля 2020 года обязанности учета электроэнергии в многоквартирных домах возложены на гарантирующих поставщиков (это основные энергосбытовые компании субъектов РФ), а для остальных потребителей - на электросетевые компании.
С 1 января 2022 года у гарантирующих поставщиков и электросетевых компаний возникает обязанность устанавливать только интеллектуальные приборы учета.
В апреле замглавы ФАС Виталий Королев
заявил журналистам, что пока нет понимания, какие источники финансирования будут использовать энергокомпании, чтобы обеспечить установку "умных" счетчиков без роста тарифов на электроэнергию.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.