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Рябков назвал новые возможные санкции США незаконными
Рябков назвал новые возможные санкции США незаконными - РИА Новости, 02.06.2021
Рябков назвал новые возможные санкции США незаконными
Возможные новые санкции США в отношении России нелегитимны, в Москве не придают значения тому, что они могут быть отложены, заявил замглавы МИД России Сергей... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:59
2021-06-02T09:59
2021-06-02T09:59
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Возможные новые санкции США в отношении России нелегитимны, в Москве не придают значения тому, что они могут быть отложены, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Я не придаю этим сигналам особого значения по причине того, что незаконность, нелегитимность американских санкций для нас - отправная точка всего нашего подхода. Мы это не обсуждаем", - сказал журналистам Рябков, комментируя возможность того, что США могут отложить введение санкций.
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россия, сергей рябков, москва, сша, в мире