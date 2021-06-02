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Рябков назвал новые возможные санкции США незаконными
Рябков назвал новые возможные санкции США незаконными - РИА Новости, 02.06.2021
Рябков назвал новые возможные санкции США незаконными
Возможные новые санкции США в отношении России нелегитимны, в Москве не придают значения тому, что они могут быть отложены, заявил замглавы МИД России Сергей... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:59
2021-06-02T09:59
россия
сергей рябков
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Возможные новые санкции США в отношении России нелегитимны, в Москве не придают значения тому, что они могут быть отложены, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Я не придаю этим сигналам особого значения по причине того, что незаконность, нелегитимность американских санкций для нас - отправная точка всего нашего подхода. Мы это не обсуждаем", - сказал журналистам Рябков, комментируя возможность того, что США могут отложить введение санкций.
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россия, сергей рябков, москва, сша, в мире

Рябков назвал новые возможные санкции США незаконными

09:59 02.06.2021
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Возможные новые санкции США в отношении России нелегитимны, в Москве не придают значения тому, что они могут быть отложены, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Я не придаю этим сигналам особого значения по причине того, что незаконность, нелегитимность американских санкций для нас - отправная точка всего нашего подхода. Мы это не обсуждаем", - сказал журналистам Рябков, комментируя возможность того, что США могут отложить введение санкций.
 
РоссияСергей РябковМоскваСШАВ мире
 
 
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