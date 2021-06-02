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Рябков назвал новые возможные санкции США незаконными

Рябков назвал новые возможные санкции США незаконными - РИА Новости, 02.06.2021

Рябков назвал новые возможные санкции США незаконными

Возможные новые санкции США в отношении России нелегитимны, в Москве не придают значения тому, что они могут быть отложены, заявил замглавы МИД России Сергей... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T09:59

2021-06-02T09:59

2021-06-02T09:59

россия

сергей рябков

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Возможные новые санкции США в отношении России нелегитимны, в Москве не придают значения тому, что они могут быть отложены, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Я не придаю этим сигналам особого значения по причине того, что незаконность, нелегитимность американских санкций для нас - отправная точка всего нашего подхода. Мы это не обсуждаем", - сказал журналистам Рябков, комментируя возможность того, что США могут отложить введение санкций.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей рябков, москва, сша, в мире