https://ria.ru/20210602/samolet-1735238319.html

Назван советский штурмовик, который вызывал ненависть у Гитлера

Назван советский штурмовик, который вызывал ненависть у Гитлера - РИА Новости, 02.06.2021

Назван советский штурмовик, который вызывал ненависть у Гитлера

Советский самолет Ил-10 мог стать самым эффективным штурмовиком времен Второй мировой войны, если бы его выпустили раньше, пишет американский портал... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T13:07

2021-06-02T13:07

2021-06-02T13:37

ил-2

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

ссср

адольф гитлер

безопасность

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Советский самолет Ил-10 мог стать самым эффективным штурмовиком времен Второй мировой войны, если бы его выпустили раньше, пишет американский портал 19FortyFive.По мнению обозревателя Питера Сучиу, самой впечатляющей особенностью Ил-10 была обширная броня: она защищала пилота, стрелка и двигатель от огня с земли и атаки вражеских самолетов.Сучиу отмечает, что Ил-10 начали применять в самом конце Великой Отечественной войны и он не оказал значительного влияния на боевые действия. Тем не менее самолет признали удачным, и позже Советский Союз поставлял его в страны Варшавского договора, КНДР и Китай.Ил-10 — советский штурмовик, разработанный в КБ Ильюшина в 1944 году. Представлял собой глубокую модернизацию самолета Ил-2.

https://ria.ru/20210502/rszo-1729996273.html

ссср

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2021

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ил-2, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), ссср, адольф гитлер, безопасность