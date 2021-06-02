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Назван советский штурмовик, который вызывал ненависть у Гитлера
Назван советский штурмовик, который вызывал ненависть у Гитлера - РИА Новости, 02.06.2021
Назван советский штурмовик, который вызывал ненависть у Гитлера
Советский самолет Ил-10 мог стать самым эффективным штурмовиком времен Второй мировой войны, если бы его выпустили раньше, пишет американский портал... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:07
2021-06-02T13:37
ил-2
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
ссср
адольф гитлер
безопасность
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Советский самолет Ил-10 мог стать самым эффективным штурмовиком времен Второй мировой войны, если бы его выпустили раньше, пишет американский портал 19FortyFive.По мнению обозревателя Питера Сучиу, самой впечатляющей особенностью Ил-10 была обширная броня: она защищала пилота, стрелка и двигатель от огня с земли и атаки вражеских самолетов.Сучиу отмечает, что Ил-10 начали применять в самом конце Великой Отечественной войны и он не оказал значительного влияния на боевые действия. Тем не менее самолет признали удачным, и позже Советский Союз поставлял его в страны Варшавского договора, КНДР и Китай.Ил-10 — советский штурмовик, разработанный в КБ Ильюшина в 1944 году. Представлял собой глубокую модернизацию самолета Ил-2.
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ил-2, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), ссср, адольф гитлер, безопасность

Назван советский штурмовик, который вызывал ненависть у Гитлера

13:07 02.06.2021 (обновлено: 13:37 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Анатолий Сергеев-Васильев / Перейти в фотобанкШтурмовик Ил-10
Штурмовик Ил-10 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Анатолий Сергеев-Васильев
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Советский самолет Ил-10 мог стать самым эффективным штурмовиком времен Второй мировой войны, если бы его выпустили раньше, пишет американский портал 19FortyFive.
По мнению обозревателя Питера Сучиу, самой впечатляющей особенностью Ил-10 была обширная броня: она защищала пилота, стрелка и двигатель от огня с земли и атаки вражеских самолетов.

"Сказать, что броня Ил-10 была тяжелой, — это ничего не сказать", — подчеркнул автор статьи. В корпус самолета заложили около тонны броневой защиты, поэтому он считался настоящим "летающим танком" и вызывал ненависть Гитлера.

Сучиу отмечает, что Ил-10 начали применять в самом конце Великой Отечественной войны и он не оказал значительного влияния на боевые действия. Тем не менее самолет признали удачным, и позже Советский Союз поставлял его в страны Варшавского договора, КНДР и Китай.
Ил-10 — советский штурмовик, разработанный в КБ Ильюшина в 1944 году. Представлял собой глубокую модернизацию самолета Ил-2.
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Ил-2Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)СССРАдольф ГитлерБезопасность
 
 
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