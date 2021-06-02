https://ria.ru/20210602/samokat-1735291083.html

СПЧ предложил ввести номерные знаки для электросамокатов

СПЧ предложил ввести номерные знаки для электросамокатов - РИА Новости, 02.06.2021

СПЧ предложил ввести номерные знаки для электросамокатов

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подготовили предложения по совершенствованию законодательства в части... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T16:41

2021-06-02T16:41

2021-06-02T16:41

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подготовили предложения по совершенствованию законодательства в части передвижения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес и иных подобных средств в местах отдыха горожан: в частности, рекомендуется оснастить их номерными знаками и внести в ПДД, сообщается на сайте СПЧ.По данным пресс-службы, в последнее время в СМИ и в социальных сетях все чаще стали появляться сообщения об инцидентах, связанных с эксплуатацией электрических самокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес."Высокая скорость передвижения данных транспортных средств значительно увеличивает риски причинения вреда пешеходам и их имуществу, а отсутствие адекватного правового регулирования затрудняет возмещение вреда. Постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила предложения по совершенствованию законодательства", - говорится в сообщении.Так, члены СПЧ предлагают дополнить ПДД определением мобильных электрических транспортных средств и специальной главой, регулирующей особенности их эксплуатации, возложить на лиц, управляющих такими средствами.Кроме этого, по мнению членов СПЧ, следует ограничить скорость для таких транспортных средств, в том числе, исходя из возраста водителя, ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб, управляющих такими транспортными средствами."Оснащение арендуемых и служебных электрических транспортных средств номерными знаками установленного образца для облегчения их идентификации гражданами. Отнесение мобильных электрических транспортных средств к числу источников повышенной опасности, что позволит возложить субсидиарную гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников", - следует из сообщения.В пресс-службе отметили, что глава СПЧ Валерий Фадеев выступает за скорейшее профессиональное обсуждение сложившейся ситуации и мер по снижению рисков для всех заинтересованных сторон. С этой целью указанные предложения были направлены руководству МВД России и в Исследовательский центр частного права им Алексеева при президенте РФ.Ранее председатель столичного парламента Алесей Шапошников сообщил, что скорость электросамокатов в общественных пространствах Москвы могут ограничить до 15 километров в час. Кроме того, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в середине мая предложил ограничить допустимую скорость движения электросамоката на пешеходных зонах до скорости пешеходного потока, соответствующее письмо столичного дептранса направлено в Минтранс РФ.

https://ria.ru/20210417/samokat-1728534441.html

https://realty.ria.ru/20210407/gadzhety-1727181149.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество