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СПЧ предложил ввести номерные знаки для электросамокатов
СПЧ предложил ввести номерные знаки для электросамокатов - РИА Новости, 02.06.2021
СПЧ предложил ввести номерные знаки для электросамокатов
Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подготовили предложения по совершенствованию законодательства в части... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:41
2021-06-02T16:41
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подготовили предложения по совершенствованию законодательства в части передвижения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес и иных подобных средств в местах отдыха горожан: в частности, рекомендуется оснастить их номерными знаками и внести в ПДД, сообщается на сайте СПЧ.По данным пресс-службы, в последнее время в СМИ и в социальных сетях все чаще стали появляться сообщения об инцидентах, связанных с эксплуатацией электрических самокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес."Высокая скорость передвижения данных транспортных средств значительно увеличивает риски причинения вреда пешеходам и их имуществу, а отсутствие адекватного правового регулирования затрудняет возмещение вреда. Постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила предложения по совершенствованию законодательства", - говорится в сообщении.Так, члены СПЧ предлагают дополнить ПДД определением мобильных электрических транспортных средств и специальной главой, регулирующей особенности их эксплуатации, возложить на лиц, управляющих такими средствами.Кроме этого, по мнению членов СПЧ, следует ограничить скорость для таких транспортных средств, в том числе, исходя из возраста водителя, ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб, управляющих такими транспортными средствами."Оснащение арендуемых и служебных электрических транспортных средств номерными знаками установленного образца для облегчения их идентификации гражданами. Отнесение мобильных электрических транспортных средств к числу источников повышенной опасности, что позволит возложить субсидиарную гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников", - следует из сообщения.В пресс-службе отметили, что глава СПЧ Валерий Фадеев выступает за скорейшее профессиональное обсуждение сложившейся ситуации и мер по снижению рисков для всех заинтересованных сторон. С этой целью указанные предложения были направлены руководству МВД России и в Исследовательский центр частного права им Алексеева при президенте РФ.Ранее председатель столичного парламента Алесей Шапошников сообщил, что скорость электросамокатов в общественных пространствах Москвы могут ограничить до 15 километров в час. Кроме того, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в середине мая предложил ограничить допустимую скорость движения электросамоката на пешеходных зонах до скорости пешеходного потока, соответствующее письмо столичного дептранса направлено в Минтранс РФ.
https://ria.ru/20210417/samokat-1728534441.html
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россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество

СПЧ предложил ввести номерные знаки для электросамокатов

16:41 02.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди едут на электросамокатах в парке "Музеон" в Москве
Люди едут на электросамокатах в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подготовили предложения по совершенствованию законодательства в части передвижения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес и иных подобных средств в местах отдыха горожан: в частности, рекомендуется оснастить их номерными знаками и внести в ПДД, сообщается на сайте СПЧ.
По данным пресс-службы, в последнее время в СМИ и в социальных сетях все чаще стали появляться сообщения об инцидентах, связанных с эксплуатацией электрических самокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес.
"Высокая скорость передвижения данных транспортных средств значительно увеличивает риски причинения вреда пешеходам и их имуществу, а отсутствие адекватного правового регулирования затрудняет возмещение вреда. Постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила предложения по совершенствованию законодательства", - говорится в сообщении.
Так, члены СПЧ предлагают дополнить ПДД определением мобильных электрических транспортных средств и специальной главой, регулирующей особенности их эксплуатации, возложить на лиц, управляющих такими средствами.
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Кроме этого, по мнению членов СПЧ, следует ограничить скорость для таких транспортных средств, в том числе, исходя из возраста водителя, ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб, управляющих такими транспортными средствами.
"Оснащение арендуемых и служебных электрических транспортных средств номерными знаками установленного образца для облегчения их идентификации гражданами. Отнесение мобильных электрических транспортных средств к числу источников повышенной опасности, что позволит возложить субсидиарную гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников", - следует из сообщения.
В пресс-службе отметили, что глава СПЧ Валерий Фадеев выступает за скорейшее профессиональное обсуждение сложившейся ситуации и мер по снижению рисков для всех заинтересованных сторон. С этой целью указанные предложения были направлены руководству МВД России и в Исследовательский центр частного права им Алексеева при президенте РФ.
Ранее председатель столичного парламента Алесей Шапошников сообщил, что скорость электросамокатов в общественных пространствах Москвы могут ограничить до 15 километров в час. Кроме того, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в середине мая предложил ограничить допустимую скорость движения электросамоката на пешеходных зонах до скорости пешеходного потока, соответствующее письмо столичного дептранса направлено в Минтранс РФ.
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