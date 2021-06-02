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В Швейцарии пояснили правила аккредитации на саммит Россия-НАТО
В Швейцарии пояснили правила аккредитации на саммит Россия-НАТО - РИА Новости, 02.06.2021
В Швейцарии пояснили правила аккредитации на саммит Россия-НАТО
Для аккредитации СМИ на саммит Россия-США в Женеве 16 июня допускаются только сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными ЕМС или Швейцарией, заявил РИА... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T19:06
2021-06-02T23:07
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ЖЕНЕВА, 2 июн - РИА Новости. Для аккредитации СМИ на саммит Россия-США в Женеве 16 июня допускаются только сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными ЕМС или Швейцарией, заявил РИА Новости официальный представитель Федерального департамента по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер.Быстрые тесты на COVID-19 в пресс-центре саммита Россия-США будут бесплатными, сам тест потребуется сделать всего один раз, перед получением бейджа, добавил Пьер-Ален Эльтшингер."Быстрые тесты будут бесплатными. Отдел по предоставлению быстрых тестов будет открыт одновременно с пресс-центром", - сказал он.Журналисты при этом должны будут пройти тест всего один раз, перед получением аккредитации.Швейцария в среду открыла аккредитацию для журналистов на саммит Россия-США в Женеве. Для получения аккредитации сотрудники СМИ должны предоставить либо сертификат о полной вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, Швейцарией или Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до получения бейджа, либо отрицательный тест на выявление антигена, сделанный не позднее чем за 48 часов до получения документов, либо подтверждение того, что журналист недавно переболел COVID-19.
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россия, джо байден, владимир путин, швейцария, сша, в мире

В Швейцарии пояснили правила аккредитации на саммит Россия-НАТО

19:06 02.06.2021 (обновлено: 23:07 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ЖЕНЕВА, 2 июн - РИА Новости. Для аккредитации СМИ на саммит Россия-США в Женеве 16 июня допускаются только сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными ЕМС или Швейцарией, заявил РИА Новости официальный представитель Федерального департамента по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер.

"Нет. Признанными вакцинами считаются те, которые были одобрены Федеральным офисом общественного здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств", - сказал Эльтшингер, отвечая на вопрос, будет ли Швейцария принимать при аккредитации СМИ сертификаты о полной вакцинации российским препаратом "Спутник V".

Быстрые тесты на COVID-19 в пресс-центре саммита Россия-США будут бесплатными, сам тест потребуется сделать всего один раз, перед получением бейджа, добавил Пьер-Ален Эльтшингер.
"Быстрые тесты будут бесплатными. Отдел по предоставлению быстрых тестов будет открыт одновременно с пресс-центром", - сказал он.
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Журналисты при этом должны будут пройти тест всего один раз, перед получением аккредитации.
Швейцария в среду открыла аккредитацию для журналистов на саммит Россия-США в Женеве. Для получения аккредитации сотрудники СМИ должны предоставить либо сертификат о полной вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, Швейцарией или Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до получения бейджа, либо отрицательный тест на выявление антигена, сделанный не позднее чем за 48 часов до получения документов, либо подтверждение того, что журналист недавно переболел COVID-19.
 
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