https://ria.ru/20210602/sammit-1735228966.html

В Кремле усомнились в подписании документов по итогам саммита Россия-США

В Кремле усомнились в подписании документов по итогам саммита Россия-США - РИА Новости, 02.06.2021

В Кремле усомнились в подписании документов по итогам саммита Россия-США

Говорить о принятии совместных документов по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена преждевременно, сильно сомневаемся, что это... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:26

2021-06-02T12:26

2021-06-02T12:26

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

женева (город)

сша

политика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Говорить о принятии совместных документов по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена преждевременно, сильно сомневаемся, что это произойдет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.На вопрос, возможно ли принятие заявления, он сказал: "Мы сильно сомневаемся в этом".Саммит РФ-США запланирован на 16 июня в Женеве.

https://ria.ru/20210525/diplomatiya-1733874872.html

россия

женева (город)

сша

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), сша, политика