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В Кремле усомнились в подписании документов по итогам саммита Россия-США
В Кремле усомнились в подписании документов по итогам саммита Россия-США - РИА Новости, 02.06.2021
В Кремле усомнились в подписании документов по итогам саммита Россия-США
Говорить о принятии совместных документов по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена преждевременно, сильно сомневаемся, что это... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:26
2021-06-02T12:26
2021-06-02T12:26
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Говорить о принятии совместных документов по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена преждевременно, сильно сомневаемся, что это произойдет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.На вопрос, возможно ли принятие заявления, он сказал: "Мы сильно сомневаемся в этом".Саммит РФ-США запланирован на 16 июня в Женеве.
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