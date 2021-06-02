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В Кремле усомнились в подписании документов по итогам саммита Россия-США
В Кремле усомнились в подписании документов по итогам саммита Россия-США - РИА Новости, 02.06.2021
В Кремле усомнились в подписании документов по итогам саммита Россия-США
Говорить о принятии совместных документов по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена преждевременно, сильно сомневаемся, что это... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:26
2021-06-02T12:26
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
женева (город)
сша
политика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Говорить о принятии совместных документов по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена преждевременно, сильно сомневаемся, что это произойдет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.На вопрос, возможно ли принятие заявления, он сказал: "Мы сильно сомневаемся в этом".Саммит РФ-США запланирован на 16 июня в Женеве.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), сша, политика

В Кремле усомнились в подписании документов по итогам саммита Россия-США

12:26 02.06.2021
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВладимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году
Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Говорить о принятии совместных документов по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена преждевременно, сильно сомневаемся, что это произойдет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Пока вообще преждевременно об этом говорить. Пока нет никаких согласованных документов", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, возможно ли принятие заявления, он сказал: "Мы сильно сомневаемся в этом".
Саммит РФ-США запланирован на 16 июня в Женеве.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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