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Росстат сообщил о замедлении роста цен на продукты
Росстат сообщил о замедлении роста цен на продукты - РИА Новости, 02.06.2021
Росстат сообщил о замедлении роста цен на продукты
Рост цен на картофель, капусту, лук и морковь в России на неделе с 25 по 31 мая немного замедлился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, огурцы и... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T19:30
2021-06-02T19:40
россия
цены
фрукты
федеральная служба государственной статистики (росстат)
продукты
экономика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рост цен на картофель, капусту, лук и морковь в России на неделе с 25 по 31 мая немного замедлился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, огурцы и помидоры вновь подешевели, следует из данных Росстата."Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. При этом подорожали: капуста белокочанная – на 5,1%, морковь – на 4,4%, картофель – на 3,2%, лук репчатый – на 1,7%. Цены на огурцы снизились на 5%, помидоры – на 3,6%, яблоки – на 0,3%", - говорится в сообщении статистического ведомства.За предыдущий период, с 18 по 24 мая, картофель вырос в цене на 3,8%, морковь - на 5,2%. Репчатый лук тогда подорожал на 2,5%, свежая белокочанная капуста - на 7%, яблоки - на 0,1%, огурцы подешевели на 8,2%, томаты - на 3,5%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период не изменились.С начала года к 31 мая картофель в России подорожал на 61,6%, капуста - на 55%, лук - на 36,16%. Морковь с начала года выросла в цене на 71,77%, яблоки - на 6,81%, а помидоры и огурцы подешевели - на 2,25% и 19,04% соответственно.С 25 по 31 мая в России выросли цены на маргарин (на 0,6%), карамель и мягкие конфеты, глазированные шоколадом (на 0,5%), на свинину, вареные колбасы, мясные консервы, пастеризованное молоко (на 0,3%), на говядину, сосиски, сардельки, полукопченые и варено-копченые колбасы, на жирный творог, водку и печенье (на 0,2%). Твердые и мягкие сычужные сыры, стерилизованное молоко, сметана и овощные консервы для детского питания подорожали на 0,1%.Яйца в России с 25 по 31 мая продолжили дешеветь, рост стоимости подсолнечного масла и гречки по сравнению с предыдущей неделей замедлился, а цена на сахар снова вернулась к стабильности, следует из данных Росстата."Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 3,1%, в том числе в 24 субъектах Российской Федерации – на 0,1-1,9%, в 22 субъектах – на 2-3,9%, в 22 субъектах – на 4,0-7%, в 9 субъектах – на 7,1-16%", - говорится в сообщении статистического ведомства. В четырех регионах цены не изменились, еще в четырех - выросли на 0,2-1,4%. За предыдущий отчетный период, с 18 по 24 мая, яйца подешевели на 2,3%. Рост цен к 31 мая с начала года составил 6,11%.Мясо кур в России на отчетной неделе подешевело на 0,1%. В 25 регионах цены на курятину выросли на 0,1-0,9%, в восьми - на 1-2%, в 18 субъектах - не изменились, в 24 - выросли на 0,1-0,4%, в 10 регионах – на 0,5-1,6%. Неделей ранее куриное мясо подорожало на 0,2%, с начала года - на 14,95%.Цены на сахар не изменились. Ранее, с 18 по 24 мая, они повысились на 0,1%, а до этого две недели не менялись. В 19 субъектах цены выросли на 0,1-0,4%, в десяти - на 0,5-1,2%, в 42 регионах цены не изменились, в 11 субъектах - снизились на 0,1-0,9%, в трех - на 1-3,8%. К 31 мая сахар с начала года подорожал на 1,84%."Цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 0,2%. В 29 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,4%, в 11 субъектах – на 0,5-1,7%. В 34 субъектах цены не изменились. В 8 субъектах цены снизились на 0,1-0,9%, в 3 субъектах – на 1-2,6%", - указывает Росстат. С 18 по 24 мая масло подорожало на 0,5%, рост цен с начала года составил 4,4%.Гречка с 25 по 31 мая выросла в цене на 0,47%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,67%, а с начала года цены поднялись на 7,15%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,05% (за предыдущий период - на 0,09%, рост с начала года - 3,33%), черный хлеб - на 0,12% (как и за предыдущий период, с начала года - на 2,87%), макаронные изделия - на 0,09% (против 0,18%, с начала года цены выросли на 4,31%).Цена на вермишель не изменилась (за предыдущий период она выросла на 0,16%, рост с начала года - на 3,89%). Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выросли на 0,05% (неделей ранее не менялись, рост с начала года - на 2,03%). Рис подорожал на 0,04% (неделей ранее подешевел на 0,13%, рост цен с начала года - на 1,16%), цены на пшено снизились на 0,26% (за предыдущий период - не менялись, с начала года - уменьшились на 2,26%).
https://ria.ru/20210524/nabiullina-1733649249.html
https://rsport.ria.ru/20210602/zrenie-1735178102.html
https://rsport.ria.ru/20210527/serdtse-1734337533.html
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россия, цены, фрукты, федеральная служба государственной статистики (росстат), продукты, экономика

Росстат сообщил о замедлении роста цен на продукты

19:30 02.06.2021 (обновлено: 19:40 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПокупатели в торговом зале магазина
Покупатели в торговом зале магазина - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рост цен на картофель, капусту, лук и морковь в России на неделе с 25 по 31 мая немного замедлился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, огурцы и помидоры вновь подешевели, следует из данных Росстата.
"Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. При этом подорожали: капуста белокочанная – на 5,1%, морковь – на 4,4%, картофель – на 3,2%, лук репчатый – на 1,7%. Цены на огурцы снизились на 5%, помидоры – на 3,6%, яблоки – на 0,3%", - говорится в сообщении статистического ведомства.
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За предыдущий период, с 18 по 24 мая, картофель вырос в цене на 3,8%, морковь - на 5,2%. Репчатый лук тогда подорожал на 2,5%, свежая белокочанная капуста - на 7%, яблоки - на 0,1%, огурцы подешевели на 8,2%, томаты - на 3,5%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период не изменились.
С начала года к 31 мая картофель в России подорожал на 61,6%, капуста - на 55%, лук - на 36,16%. Морковь с начала года выросла в цене на 71,77%, яблоки - на 6,81%, а помидоры и огурцы подешевели - на 2,25% и 19,04% соответственно.
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С 25 по 31 мая в России выросли цены на маргарин (на 0,6%), карамель и мягкие конфеты, глазированные шоколадом (на 0,5%), на свинину, вареные колбасы, мясные консервы, пастеризованное молоко (на 0,3%), на говядину, сосиски, сардельки, полукопченые и варено-копченые колбасы, на жирный творог, водку и печенье (на 0,2%). Твердые и мягкие сычужные сыры, стерилизованное молоко, сметана и овощные консервы для детского питания подорожали на 0,1%.
Яйца в России с 25 по 31 мая продолжили дешеветь, рост стоимости подсолнечного масла и гречки по сравнению с предыдущей неделей замедлился, а цена на сахар снова вернулась к стабильности, следует из данных Росстата.
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27 мая, 03:30ЗОЖ
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"Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 3,1%, в том числе в 24 субъектах Российской Федерации – на 0,1-1,9%, в 22 субъектах – на 2-3,9%, в 22 субъектах – на 4,0-7%, в 9 субъектах – на 7,1-16%", - говорится в сообщении статистического ведомства. В четырех регионах цены не изменились, еще в четырех - выросли на 0,2-1,4%. За предыдущий отчетный период, с 18 по 24 мая, яйца подешевели на 2,3%. Рост цен к 31 мая с начала года составил 6,11%.
Мясо кур в России на отчетной неделе подешевело на 0,1%. В 25 регионах цены на курятину выросли на 0,1-0,9%, в восьми - на 1-2%, в 18 субъектах - не изменились, в 24 - выросли на 0,1-0,4%, в 10 регионах – на 0,5-1,6%. Неделей ранее куриное мясо подорожало на 0,2%, с начала года - на 14,95%.
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16:00Наука
Ученые назвали продукты, снижающие риск развития диабета
Цены на сахар не изменились. Ранее, с 18 по 24 мая, они повысились на 0,1%, а до этого две недели не менялись. В 19 субъектах цены выросли на 0,1-0,4%, в десяти - на 0,5-1,2%, в 42 регионах цены не изменились, в 11 субъектах - снизились на 0,1-0,9%, в трех - на 1-3,8%. К 31 мая сахар с начала года подорожал на 1,84%.
"Цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 0,2%. В 29 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,4%, в 11 субъектах – на 0,5-1,7%. В 34 субъектах цены не изменились. В 8 субъектах цены снизились на 0,1-0,9%, в 3 субъектах – на 1-2,6%", - указывает Росстат. С 18 по 24 мая масло подорожало на 0,5%, рост цен с начала года составил 4,4%.
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Гречка с 25 по 31 мая выросла в цене на 0,47%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,67%, а с начала года цены поднялись на 7,15%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,05% (за предыдущий период - на 0,09%, рост с начала года - 3,33%), черный хлеб - на 0,12% (как и за предыдущий период, с начала года - на 2,87%), макаронные изделия - на 0,09% (против 0,18%, с начала года цены выросли на 4,31%).
Цена на вермишель не изменилась (за предыдущий период она выросла на 0,16%, рост с начала года - на 3,89%). Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выросли на 0,05% (неделей ранее не менялись, рост с начала года - на 2,03%). Рис подорожал на 0,04% (неделей ранее подешевел на 0,13%, рост цен с начала года - на 1,16%), цены на пшено снизились на 0,26% (за предыдущий период - не менялись, с начала года - уменьшились на 2,26%).
 
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