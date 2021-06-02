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"Аэрофлот" отменил часть рейсов из Москвы в Германию
"Аэрофлот" отменил часть рейсов из Москвы в Германию - РИА Новости, 02.06.2021
"Аэрофлот" отменил часть рейсов из Москвы в Германию
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы в немецкие Франкфурт и Мюнхен, которые должны были состояться в среду, при этом самолет в Берлин вылетел,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:46
2021-06-02T12:46
2021-06-02T12:46
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы в немецкие Франкфурт и Мюнхен, которые должны были состояться в среду, при этом самолет в Берлин вылетел, следует из данных онлайн-табло перевозчика.Рейс во Франкфурт должен был вылететь из московского аэропорта "Шереметьево" в 10.15 мск, в Мюнхен - в 9.25 мск. Обратные рейсы в среду также отменены.Борт из Москвы в Берлин вылетел чуть раньше, чем планировалось - в 11.17 мск вместо 11.30 мск. Рейс Берлин-Москва задержан. Также, судя по табло, в среду должен состояться рейс из Гамбурга в Москву.S7 во вторник отменила рейсы в Берлин и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны властей Германии. Представитель немецкой Lufthansa сообщила РИА Новости, что компания отменила в среду рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно, это разовый инцидент.Источник в авиакругах сообщил РИА Новости, что ситуация с полетами между РФ и Германией будет урегулирована уже в среду.
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы в немецкие Франкфурт и Мюнхен, которые должны были состояться в среду, при этом самолет в Берлин вылетел, следует из данных онлайн-табло перевозчика.
Рейс во Франкфурт должен был вылететь из московского аэропорта "Шереметьево" в 10.15 мск, в Мюнхен - в 9.25 мск. Обратные рейсы в среду также отменены.
Борт из Москвы в Берлин вылетел чуть раньше, чем планировалось - в 11.17 мск вместо 11.30 мск. Рейс Берлин-Москва задержан. Также, судя по табло, в среду должен состояться рейс из Гамбурга в Москву.
S7 во вторник отменила рейсы в Берлин и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны властей Германии. Представитель немецкой Lufthansa сообщила РИА Новости, что компания отменила в среду рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно, это разовый инцидент.
Источник в авиакругах сообщил РИА Новости, что ситуация с полетами между РФ
и Германией
будет урегулирована уже в среду.