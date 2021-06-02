https://ria.ru/20210602/remont-1735255346.html

В Ивановской области начались ремонты в детских поликлиниках

В Ивановской области начались ремонты в детских поликлиниках - РИА Новости, 02.06.2021

В Ивановской области начались ремонты в детских поликлиниках

В Ивановской области в рамках программы преображения детского здравоохранения "Решаем вместе" стартовали ремонтные работы в детских поликлиниках, сообщил РИА... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:24

2021-06-02T14:24

2021-06-02T14:24

ивановская область

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 2 июн – РИА Новости. В Ивановской области в рамках программы преображения детского здравоохранения "Решаем вместе" стартовали ремонтные работы в детских поликлиниках, сообщил РИА Новости представитель пресс-службе правительства региона.По его словам, начали ремонтировать детскую поликлинику в Родниках. Планируемый срок окончания работ – 15 октября. На очереди – старт работ в детских поликлиниках Шуи, Фурманова, Иванова. Практически для всех учреждений уже закупили оборудование и мебель. В Кинешемской детской поликлинике, являющейся памятником архитектуры, завершают разработку проектно-сметной документации, заключаются контракты на поставку оборудования и мебели. Ремонт в этом учреждении завершится в декабре 2022 года."По решению жителей за счет дополнительных средств, поступивших в бюджет в прошлом году, отремонтируют детские поликлиники в Иванове, Фурманове, Родниках, Шуе и Кинешме. Кроме того, отремонтируют и дооснастят оборудованием Областную детскую клиническую больницу и реорганизуют консультативно-диагностический центр в Иванове", – сказал собеседник агентства.Чтобы именно жители Ивановской области на народном голосовании определили судьбу дополнительных средств, поступивших в бюджет, предложил губернатор региона Станислав Воскресенский. "Отрадно, что люди именно детское здравоохранение поддержали и попросили именно туда направить средства. Важно обеспечить детям достойные условия – образование, здравоохранение, комфортную среду", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.

https://ria.ru/20210525/internet-1733817466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав воскресенский