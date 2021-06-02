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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20210602/remont-1735255346.html
В Ивановской области начались ремонты в детских поликлиниках
В Ивановской области начались ремонты в детских поликлиниках - РИА Новости, 02.06.2021
В Ивановской области начались ремонты в детских поликлиниках
В Ивановской области в рамках программы преображения детского здравоохранения "Решаем вместе" стартовали ремонтные работы в детских поликлиниках, сообщил РИА... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:24
2021-06-02T14:24
ивановская область
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 2 июн – РИА Новости. В Ивановской области в рамках программы преображения детского здравоохранения "Решаем вместе" стартовали ремонтные работы в детских поликлиниках, сообщил РИА Новости представитель пресс-службе правительства региона.По его словам, начали ремонтировать детскую поликлинику в Родниках. Планируемый срок окончания работ – 15 октября. На очереди – старт работ в детских поликлиниках Шуи, Фурманова, Иванова. Практически для всех учреждений уже закупили оборудование и мебель. В Кинешемской детской поликлинике, являющейся памятником архитектуры, завершают разработку проектно-сметной документации, заключаются контракты на поставку оборудования и мебели. Ремонт в этом учреждении завершится в декабре 2022 года."По решению жителей за счет дополнительных средств, поступивших в бюджет в прошлом году, отремонтируют детские поликлиники в Иванове, Фурманове, Родниках, Шуе и Кинешме. Кроме того, отремонтируют и дооснастят оборудованием Областную детскую клиническую больницу и реорганизуют консультативно-диагностический центр в Иванове", – сказал собеседник агентства.Чтобы именно жители Ивановской области на народном голосовании определили судьбу дополнительных средств, поступивших в бюджет, предложил губернатор региона Станислав Воскресенский. "Отрадно, что люди именно детское здравоохранение поддержали и попросили именно туда направить средства. Важно обеспечить детям достойные условия – образование, здравоохранение, комфортную среду", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
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станислав воскресенский

В Ивановской области начались ремонты в детских поликлиниках

14:24 02.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРемонт
Ремонт - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ИВАНОВО, 2 июн – РИА Новости. В Ивановской области в рамках программы преображения детского здравоохранения "Решаем вместе" стартовали ремонтные работы в детских поликлиниках, сообщил РИА Новости представитель пресс-службе правительства региона.
По его словам, начали ремонтировать детскую поликлинику в Родниках. Планируемый срок окончания работ – 15 октября. На очереди – старт работ в детских поликлиниках Шуи, Фурманова, Иванова. Практически для всех учреждений уже закупили оборудование и мебель. В Кинешемской детской поликлинике, являющейся памятником архитектуры, завершают разработку проектно-сметной документации, заключаются контракты на поставку оборудования и мебели. Ремонт в этом учреждении завершится в декабре 2022 года.
Сервер - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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"По решению жителей за счет дополнительных средств, поступивших в бюджет в прошлом году, отремонтируют детские поликлиники в Иванове, Фурманове, Родниках, Шуе и Кинешме. Кроме того, отремонтируют и дооснастят оборудованием Областную детскую клиническую больницу и реорганизуют консультативно-диагностический центр в Иванове", – сказал собеседник агентства.
Чтобы именно жители Ивановской области на народном голосовании определили судьбу дополнительных средств, поступивших в бюджет, предложил губернатор региона Станислав Воскресенский. "Отрадно, что люди именно детское здравоохранение поддержали и попросили именно туда направить средства. Важно обеспечить детям достойные условия – образование, здравоохранение, комфортную среду", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
Во всех ремонтируемых поликлиниках будут внедрены стандарты единой модели поликлиники. Кроме того, открытые после ремонта учреждения будут полностью укомплектованы кадрами, для решения этого вопроса уже ведется работа с выпускниками Ивановской государственной медицинской академии, добавили в пресс-службе.
 
Ивановская областьСтанислав Воскресенский
 
 
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