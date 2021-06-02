https://ria.ru/20210602/razryv-1735264459.html

Пушков рассказал о "разрыве" Запада из-за России

Пушков рассказал о "разрыве" Запада из-за России - РИА Новости, 02.06.2021

Пушков рассказал о "разрыве" Запада из-за России

Либеральная элита и большая часть жителей западных стран по-разному воспринимают Россию. Таким мнением сенатор Алексей Пушков поделился в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T15:01

2021-06-02T15:01

2021-06-02T15:28

россия

северный поток — 2

алексей пушков

франция

германия

греция

австрия

словения

италия

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Либеральная элита и большая часть жителей западных стран по-разному воспринимают Россию. Таким мнением сенатор Алексей Пушков поделился в своем Telegram-канале. По словам члена Совфеда, особенно четко эти различия проявляются в Италии, Греции, Австрии, Словении, а также во Франции и Германии.Согласно результатам опроса, проведенного Восточным комитетом немецкой экономики (OA), 62 процента немцев выступили за активизацию отношений между ЕС и Россией. Кроме того, большинство (75 процентов) граждан Германии отвергли санкции США против газопровода "Северный поток — 2". Этот проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США. Сейчас он реализован на 95 процентов, осталось проложить несколько десятков километров труб.В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.

https://ria.ru/20210601/flesh-royal-1735079855.html

https://ria.ru/20210602/sila-1735252479.html

россия

франция

германия

греция

австрия

словения

италия

сша

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россия, северный поток — 2, алексей пушков, франция, германия, греция, австрия, словения, италия, сша, политика