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Раскопки на месте массового захоронения 40-х годов в Воронеже
Раскопки на месте массового захоронения 40-х годов в Воронеже - РИА Новости, 02.06.2021
Раскопки на месте массового захоронения 40-х годов в Воронеже
Поисковики объединения "ДОН" обнаружили останки 640 погибших на месте бывшего лагеря для военнопленных "Дулаг-191" у села Лушниковка Воронежской области. В ходе археологических работ были обнаружены человеческие останки, а также личные вещи, среди которых четыре медальона и подписная ложка с фамилией.
2021-06-02T11:08
2021-06-02T11:08
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353
60
Раскопки на месте массового захоронения 40-х годов в Воронеже
Поисковики объединения "ДОН" обнаружили останки 640 погибших на месте бывшего лагеря для военнопленных "Дулаг-191" у села Лушниковка Воронежской области. На кадрах показан процесс раскопок, человеческие останки и найденные личные вещи, включая четыре медальона и подписную ложку с фамилией.
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археологи, воронеж, история, видео
Раскопки на месте массового захоронения 40-х годов в Воронеже
Поисковики объединения "ДОН" обнаружили останки 640 погибших на месте бывшего лагеря для военнопленных "Дулаг-191" у села Лушниковка Воронежской области. В ходе археологических работ были обнаружены человеческие останки, а также личные вещи, среди которых четыре медальона и подписная ложка с фамилией.
2021-06-02T11:08
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Раскопки на месте массового захоронения 40-х годов в Воронеже

11:08 02.06.2021
 
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Поисковики объединения "ДОН" обнаружили останки 640 погибших на месте бывшего лагеря для военнопленных "Дулаг-191" у села Лушниковка Воронежской области. В ходе археологических работ были обнаружены человеческие останки, а также личные вещи, среди которых четыре медальона и подписная ложка с фамилией.
 
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