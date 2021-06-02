Раскопки на месте массового захоронения 40-х годов в Воронеже

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Поисковики объединения "ДОН" обнаружили останки 640 погибших на месте бывшего лагеря для военнопленных "Дулаг-191" у села Лушниковка Воронежской области. В ходе археологических работ были обнаружены человеческие останки, а также личные вещи, среди которых четыре медальона и подписная ложка с фамилией.