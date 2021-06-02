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Онколог назвал продукты, от которых нужно отказаться
Онколог назвал продукты, от которых нужно отказаться - РИА Новости, 02.06.2021
Онколог назвал продукты, от которых нужно отказаться
Врач Михаил Мяснянкин рассказал "Пятому каналу" о продуктах, которые могут стать причиной развития онкологических заболеваний. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T05:18
2021-06-02T05:18
2021-06-02T09:08
михаил мяснянкин
россия
онкология
рак
здоровье
общество
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Врач Михаил Мяснянкин рассказал "Пятому каналу" о продуктах, которые могут стать причиной развития онкологических заболеваний.Медик отметил, что канцерогены появляются в результате жарки мяса на подсолнечном масле, особенно в случае его повторного использования.Также врач заявил о пагубном влиянии на здоровье продуктов, загрязненных канцерогенными веществами или минеральными удобрениями.Мяснянкин призвал включить в рацион много зелени, фруктов и овощей, отличающихся высоким содержанием в них антиканцерогенных веществ.
https://ria.ru/20210531/ukus-1734973239.html
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михаил мяснянкин, россия, онкология, рак, здоровье, общество