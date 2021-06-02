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Онколог назвал продукты, от которых нужно отказаться
Онколог назвал продукты, от которых нужно отказаться - РИА Новости, 02.06.2021
Онколог назвал продукты, от которых нужно отказаться
Врач Михаил Мяснянкин рассказал "Пятому каналу" о продуктах, которые могут стать причиной развития онкологических заболеваний. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T05:18
2021-06-02T09:08
михаил мяснянкин
россия
онкология
рак
здоровье
общество
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Врач Михаил Мяснянкин рассказал "Пятому каналу" о продуктах, которые могут стать причиной развития онкологических заболеваний.Медик отметил, что канцерогены появляются в результате жарки мяса на подсолнечном масле, особенно в случае его повторного использования.Также врач заявил о пагубном влиянии на здоровье продуктов, загрязненных канцерогенными веществами или минеральными удобрениями.Мяснянкин призвал включить в рацион много зелени, фруктов и овощей, отличающихся высоким содержанием в них антиканцерогенных веществ.
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михаил мяснянкин, россия, онкология, рак, здоровье, общество

Онколог назвал продукты, от которых нужно отказаться

05:18 02.06.2021 (обновлено: 09:08 02.06.2021)
 
© Pixabay / Pixabay/PezibearМасло
Масло - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Pixabay / Pixabay/Pezibear
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Врач Михаил Мяснянкин рассказал "Пятому каналу" о продуктах, которые могут стать причиной развития онкологических заболеваний.
Медик отметил, что канцерогены появляются в результате жарки мяса на подсолнечном масле, особенно в случае его повторного использования.

"В организме не должно быть продуктов, содержащих очень много жира, калорий, сахара. Эти продукты могут вызывать сопутствующие патологии, из-за чего организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями", — пояснил Мяснянкин.

Также врач заявил о пагубном влиянии на здоровье продуктов, загрязненных канцерогенными веществами или минеральными удобрениями.

"Необходимо исключить алкоголь, который влияет как канцероген, особенно на появление опухоли печени", — уточнил онколог.

Мяснянкин призвал включить в рацион много зелени, фруктов и овощей, отличающихся высоким содержанием в них антиканцерогенных веществ.
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Михаил МяснянкинРоссияОнкологияракЗдоровьеОбщество
 
 
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