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Путин попросил проработать вопрос тарифов на такси при поездках с детьми
Путин попросил проработать вопрос тарифов на такси при поездках с детьми - РИА Новости, 02.06.2021
Путин попросил проработать вопрос тарифов на такси при поездках с детьми
Нужно проработать вопрос тарифов на такси и другие виды транспорта при поездке с ребенком, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:51
2021-06-02T16:51
россия
единая россия
владимир путин
такси
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Нужно проработать вопрос тарифов на такси и другие виды транспорта при поездке с ребенком, заявил президент России Владимир Путин.На встрече президента России Владимира Путина с руководством "Единой России" и победителями праймериз председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая пожаловалась на завышенные тарифы при вызове такси с детским креслом.Более высокая цена на поездки в такси с ребенком вызывает возмущение, заявлял ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
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россия, единая россия, владимир путин, такси, общество

Путин попросил проработать вопрос тарифов на такси при поездках с детьми

16:51 02.06.2021
 
© Fotolia / speРебенок в автомобильном кресле
Ребенок в автомобильном кресле - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Fotolia / spe
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Нужно проработать вопрос тарифов на такси и другие виды транспорта при поездке с ребенком, заявил президент России Владимир Путин.
На встрече президента России Владимира Путина с руководством "Единой России" и победителями праймериз председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая пожаловалась на завышенные тарифы при вызове такси с детским креслом.
"Надо проработать вопрос с тарифами не только на такси, но и на другие виды транспорта", - сказал Путин.
Более высокая цена на поездки в такси с ребенком вызывает возмущение, заявлял ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
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