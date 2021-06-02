https://ria.ru/20210602/putin-1735293598.html

Путин попросил проработать вопрос тарифов на такси при поездках с детьми

Путин попросил проработать вопрос тарифов на такси при поездках с детьми - РИА Новости, 02.06.2021

Путин попросил проработать вопрос тарифов на такси при поездках с детьми

Нужно проработать вопрос тарифов на такси и другие виды транспорта при поездке с ребенком, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T16:51

2021-06-02T16:51

2021-06-02T16:51

россия

единая россия

владимир путин

такси

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/144970/63/1449706317_0:158:3008:1850_1920x0_80_0_0_885f32667fdcc648f47671df249907d4.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Нужно проработать вопрос тарифов на такси и другие виды транспорта при поездке с ребенком, заявил президент России Владимир Путин.На встрече президента России Владимира Путина с руководством "Единой России" и победителями праймериз председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая пожаловалась на завышенные тарифы при вызове такси с детским креслом.Более высокая цена на поездки в такси с ребенком вызывает возмущение, заявлял ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

https://ria.ru/20210420/dtp-1728999198.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, единая россия, владимир путин, такси, общество