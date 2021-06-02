https://ria.ru/20210602/putin-1735293598.html
Путин попросил проработать вопрос тарифов на такси при поездках с детьми
Путин попросил проработать вопрос тарифов на такси при поездках с детьми - РИА Новости, 02.06.2021
Путин попросил проработать вопрос тарифов на такси при поездках с детьми
Нужно проработать вопрос тарифов на такси и другие виды транспорта при поездке с ребенком, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:51
2021-06-02T16:51
2021-06-02T16:51
россия
единая россия
владимир путин
такси
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Нужно проработать вопрос тарифов на такси и другие виды транспорта при поездке с ребенком, заявил президент России Владимир Путин.На встрече президента России Владимира Путина с руководством "Единой России" и победителями праймериз председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая пожаловалась на завышенные тарифы при вызове такси с детским креслом.Более высокая цена на поездки в такси с ребенком вызывает возмущение, заявлял ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
https://ria.ru/20210420/dtp-1728999198.html
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