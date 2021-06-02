https://ria.ru/20210602/putin-1735288228.html
Путин оценил работу "Единой России"
Путин оценил работу "Единой России" - РИА Новости, 02.06.2021
Путин оценил работу "Единой России"
"Единая Россия" продуктивно участвует в решении задач страны, делает все, чтобы укрепить доверие россиян к ней, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:35
2021-06-02T16:35
2021-06-02T18:51
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единая россия
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политика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. "Единая Россия" продуктивно участвует в решении задач страны, делает все, чтобы укрепить доверие россиян к ней, заявил президент России Владимир Путин."В целом партия продуктивно участвует в решении ключевых задач социально-экономического развития страны. Ставит здесь на первый план интересы людей. Делает все, для того чтобы укрепить доверие, доверие своих избирателей", - сказал он на встрече с руководством партии.Путин также отметил, что именно партия была инициатором многих антикризисных механизмов."Целый ряд системных предложений "Единой России" прозвучал и в послании Федеральному Собранию. Я советовался с лидерами партии, мы говорили о том, что и как нужно сформулировать, для того чтобы продвинуть наиболее важные наши направления работы", - сказал он. "Понятно, что вопросов много, я уверен, что у людей и претензий много к ведущей политической силе. Но в целом работа была проделана очень большая. Хочу вас поблагодарить за вклад в продвижение важнейших решений по оказанию экстренной помощи людям, особенно семьям с детьми и тем, кто оказался без работы в этот сложный период", - сказал Путин.Он также поблагодарил ЕР за участие в реализации всего комплекса мер, направленных на поддержку регионов, российской экономики, ее ключевых отраслей, малого и среднего бизнеса."Я знаю, что когда пришла общая беда, в первое и самое сложное время эпидемии многие члены и сторонники партии присоединились к акции "Мы вместе", сами в качестве волонтеров вышли на наиболее трудные участки", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20210602/priglashenie-1735282079.html
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россия, единая россия, владимир путин, политика
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
"Единая Россия
" продуктивно участвует в решении задач страны, делает все, чтобы укрепить доверие россиян к ней, заявил президент России Владимир Путин
.
"В целом партия продуктивно участвует в решении ключевых задач социально-экономического развития страны. Ставит здесь на первый план интересы людей. Делает все, для того чтобы укрепить доверие, доверие своих избирателей", - сказал он на встрече с руководством партии.
Путин также отметил, что именно партия была инициатором многих антикризисных механизмов.
"Целый ряд системных предложений "Единой России" прозвучал и в послании Федеральному Собранию. Я советовался с лидерами партии, мы говорили о том, что и как нужно сформулировать, для того чтобы продвинуть наиболее важные наши направления работы", - сказал он.
"Понятно, что вопросов много, я уверен, что у людей и претензий много к ведущей политической силе. Но в целом работа была проделана очень большая. Хочу вас поблагодарить за вклад в продвижение важнейших решений по оказанию экстренной помощи людям, особенно семьям с детьми и тем, кто оказался без работы в этот сложный период", - сказал Путин.
Он также поблагодарил ЕР за участие в реализации всего комплекса мер, направленных на поддержку регионов, российской экономики, ее ключевых отраслей, малого и среднего бизнеса.
"Я знаю, что когда пришла общая беда, в первое и самое сложное время эпидемии многие члены и сторонники партии присоединились к акции "Мы вместе", сами в качестве волонтеров вышли на наиболее трудные участки", - отметил глава государства.