https://ria.ru/20210602/putin-1735288228.html

Путин оценил работу "Единой России"

Путин оценил работу "Единой России" - РИА Новости, 02.06.2021

Путин оценил работу "Единой России"

"Единая Россия" продуктивно участвует в решении задач страны, делает все, чтобы укрепить доверие россиян к ней, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T16:35

2021-06-02T16:35

2021-06-02T18:51

россия

единая россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. "Единая Россия" продуктивно участвует в решении задач страны, делает все, чтобы укрепить доверие россиян к ней, заявил президент России Владимир Путин."В целом партия продуктивно участвует в решении ключевых задач социально-экономического развития страны. Ставит здесь на первый план интересы людей. Делает все, для того чтобы укрепить доверие, доверие своих избирателей", - сказал он на встрече с руководством партии.Путин также отметил, что именно партия была инициатором многих антикризисных механизмов."Целый ряд системных предложений "Единой России" прозвучал и в послании Федеральному Собранию. Я советовался с лидерами партии, мы говорили о том, что и как нужно сформулировать, для того чтобы продвинуть наиболее важные наши направления работы", - сказал он. "Понятно, что вопросов много, я уверен, что у людей и претензий много к ведущей политической силе. Но в целом работа была проделана очень большая. Хочу вас поблагодарить за вклад в продвижение важнейших решений по оказанию экстренной помощи людям, особенно семьям с детьми и тем, кто оказался без работы в этот сложный период", - сказал Путин.Он также поблагодарил ЕР за участие в реализации всего комплекса мер, направленных на поддержку регионов, российской экономики, ее ключевых отраслей, малого и среднего бизнеса."Я знаю, что когда пришла общая беда, в первое и самое сложное время эпидемии многие члены и сторонники партии присоединились к акции "Мы вместе", сами в качестве волонтеров вышли на наиболее трудные участки", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20210602/priglashenie-1735282079.html

https://ria.ru/20210602/praymeriz-1735280771.html

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россия, единая россия, владимир путин, политика