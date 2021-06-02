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Путин оценил работу "Единой России"
Путин оценил работу "Единой России" - РИА Новости, 02.06.2021
Путин оценил работу "Единой России"
"Единая Россия" продуктивно участвует в решении задач страны, делает все, чтобы укрепить доверие россиян к ней, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:35
2021-06-02T18:51
россия
единая россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. "Единая Россия" продуктивно участвует в решении задач страны, делает все, чтобы укрепить доверие россиян к ней, заявил президент России Владимир Путин."В целом партия продуктивно участвует в решении ключевых задач социально-экономического развития страны. Ставит здесь на первый план интересы людей. Делает все, для того чтобы укрепить доверие, доверие своих избирателей", - сказал он на встрече с руководством партии.Путин также отметил, что именно партия была инициатором многих антикризисных механизмов."Целый ряд системных предложений "Единой России" прозвучал и в послании Федеральному Собранию. Я советовался с лидерами партии, мы говорили о том, что и как нужно сформулировать, для того чтобы продвинуть наиболее важные наши направления работы", - сказал он. "Понятно, что вопросов много, я уверен, что у людей и претензий много к ведущей политической силе. Но в целом работа была проделана очень большая. Хочу вас поблагодарить за вклад в продвижение важнейших решений по оказанию экстренной помощи людям, особенно семьям с детьми и тем, кто оказался без работы в этот сложный период", - сказал Путин.Он также поблагодарил ЕР за участие в реализации всего комплекса мер, направленных на поддержку регионов, российской экономики, ее ключевых отраслей, малого и среднего бизнеса."Я знаю, что когда пришла общая беда, в первое и самое сложное время эпидемии многие члены и сторонники партии присоединились к акции "Мы вместе", сами в качестве волонтеров вышли на наиболее трудные участки", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20210602/priglashenie-1735282079.html
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россия, единая россия, владимир путин, политика

Путин оценил работу "Единой России"

16:35 02.06.2021 (обновлено: 18:51 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с руководством "Единой России"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с руководством Единой России - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. "Единая Россия" продуктивно участвует в решении задач страны, делает все, чтобы укрепить доверие россиян к ней, заявил президент России Владимир Путин.
"В целом партия продуктивно участвует в решении ключевых задач социально-экономического развития страны. Ставит здесь на первый план интересы людей. Делает все, для того чтобы укрепить доверие, доверие своих избирателей", - сказал он на встрече с руководством партии.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награждёнными орденом Родительская слава - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
16:15
Медведев пригласил Путина принять участие в съезде "Единой России"
Путин также отметил, что именно партия была инициатором многих антикризисных механизмов.
"Целый ряд системных предложений "Единой России" прозвучал и в послании Федеральному Собранию. Я советовался с лидерами партии, мы говорили о том, что и как нужно сформулировать, для того чтобы продвинуть наиболее важные наши направления работы", - сказал он.
"Понятно, что вопросов много, я уверен, что у людей и претензий много к ведущей политической силе. Но в целом работа была проделана очень большая. Хочу вас поблагодарить за вклад в продвижение важнейших решений по оказанию экстренной помощи людям, особенно семьям с детьми и тем, кто оказался без работы в этот сложный период", - сказал Путин.
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
16:10
Медведев сообщил о хакерских атаках из-за границы на праймериз ЕР
Он также поблагодарил ЕР за участие в реализации всего комплекса мер, направленных на поддержку регионов, российской экономики, ее ключевых отраслей, малого и среднего бизнеса.
"Я знаю, что когда пришла общая беда, в первое и самое сложное время эпидемии многие члены и сторонники партии присоединились к акции "Мы вместе", сами в качестве волонтеров вышли на наиболее трудные участки", - отметил глава государства.
 
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