https://ria.ru/20210602/putin-1735256439.html
Путин призвал развивать инфраструктуру туризма на Дальнем Востоке
Путин призвал развивать инфраструктуру туризма на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.06.2021
Путин призвал развивать инфраструктуру туризма на Дальнем Востоке
Для развития туризма на Дальнем Востоке нужно "вкладывать копеечку", в первую очередь в инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:29
2021-06-02T14:29
2021-06-02T14:50
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дмитрий чернышенко
туризм
владимир путин
общество
политика
дальний восток
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Для развития туризма на Дальнем Востоке нужно "вкладывать копеечку", в первую очередь в инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе совещания главы государства с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил о развитии туризма на Камчатке."Что касается туризма на Дальнем Востоке, в то числе на Камчатке - копеечку надо вкладывать в инфраструктуру. Постепенно, аккуратненько. Ну, по плану просто работать, и все", - сказал Путин, выслушав доклад.
https://ria.ru/20210524/kamchatka-1733635093.html
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