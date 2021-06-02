https://ria.ru/20210602/putin-1735256439.html

Путин призвал развивать инфраструктуру туризма на Дальнем Востоке

Путин призвал развивать инфраструктуру туризма на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.06.2021

Путин призвал развивать инфраструктуру туризма на Дальнем Востоке

Для развития туризма на Дальнем Востоке нужно "вкладывать копеечку", в первую очередь в инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:29

2021-06-02T14:29

2021-06-02T14:50

россия

дмитрий чернышенко

туризм

владимир путин

общество

политика

дальний восток

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Для развития туризма на Дальнем Востоке нужно "вкладывать копеечку", в первую очередь в инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе совещания главы государства с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил о развитии туризма на Камчатке."Что касается туризма на Дальнем Востоке, в то числе на Камчатке - копеечку надо вкладывать в инфраструктуру. Постепенно, аккуратненько. Ну, по плану просто работать, и все", - сказал Путин, выслушав доклад.

https://ria.ru/20210524/kamchatka-1733635093.html

россия

дальний восток

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россия, дмитрий чернышенко, туризм, владимир путин, общество, политика, дальний восток